Что мешает США перейти к силовой операции против Венесуэлы

США признали один из венесуэльских наркокартелей террористической организацией и стянули в Карибский регион войска, но пока так и не начали интервенцию. Почему Белый дом держит паузу и что ему предлагает Каракас — в статье РБК

Фото: Jordon R. Beesley / U.S. Navy / Getty Images

24 ноября Соединенные Штаты официально внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в перечень террористических организаций. По утверждениям Вашингтона, наркокартелем руководят сам президент Николас Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил Боливарианской Республики. В Каракасе в ответ обвинили США в «смехотворной лжи» и заявили, что такого картеля не существует.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года после серии ракетных ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, наркокартели использовали для контрабанды наркотиков. С начала сентября была проведена по меньшей мере 21 аналогичная операция в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 83 человек. Президент США Дональд Трамп назвал эти действия войной с наркокартелями, которые его администрация приравняла к террористическим организациям еще в феврале. Эксперты Организации Объединенных Наций считают атаки на контрабандистов внесудебными казнями. «Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles) — это неофициальное название, которое многие годы используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. В 2005 году правительство экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США; с тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле. Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц в республике причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду за информацию, которая может способствовать аресту венесуэльского лидера, в размере $15 млн. В июле 2025-го размер награды был увеличен до $50 млн. Примечательно, что в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности и УБН США понятие «Картель солнц» не используется.

Что мешает Трампу начать операцию

13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале в Западном полушарии глобальной операции против «наркотеррористов», получившей название Southern Spear («Южное копье»). «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал Хегсет в соцсети X. В ночь на 17 ноября в акваторию Карибского моря вошла авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford. Общая численность американских военных в регионе в результате достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года. Эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отмечали, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций.

20 ноября Хегсет заявил, что признание Cartel de los Soles иностранной террористической организацией (FTO) «открывает перед Соединенными Штатами ряд новых возможностей», а Трамп отметил, что этот шаг позволит армии США нанести удары по различным объектам и коммуникациям в Венесуэле, хотя и заметил: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».

Признание «Картеля солнц» террористической организацией вовсе не означает автоматическое начало военной операции против Венесуэлы, пояснил РБК директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. «Не стоит забывать, что ранее американское правительство включило ряд мексиканских картелей в список международных террористических организаций. В случае с Венесуэлой речь идет об очередном факторе давления на правительство Николаса Мадуро и венесуэльских военных», — пояснил он.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин предположил, что Трамп сейчас взял паузу и выжидает удобный момент для начала атаки, которая застала бы венесуэльские власти врасплох. «Альтернативное объяснение — в его администрации идет борьба между сторонниками жесткого и мягкого курсов. Условный «голубь» [вице-президент] Джей Ди Вэнс против «ястреба-антикоммуниста» [госсекретаря] Марка Рубио», — отметил он в комментарии РБК. По мнению эксперта, операция «Южное копье» — это «гибридная война», предусматривающая как информационные вбросы и активность спецслужб (в октябре Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике), так и организацию протестов в стране, а также применение военной силы.

Колебания администрации Трампа могут отчасти объясняться низкой поддержкой общественным мнением операции в Венесуэле: согласно опросу CBS News и YouGov, 70% американцев выступают против интервенции в Боливарианскую Республику, и лишь 13% считают эту страну серьезной угрозой безопасности США. Более того, большинство респондентов, 56%, убеждены, что потенциальный конфликт никак не повлияет на масштабы контрабанды наркотиков в США. Портал Responsible Statecraft напоминает, что одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа заключалось в том, чтобы не начинать новые войны, а сосредоточиться на внутренних проблемах. И с таким подходом согласен широкий круг граждан США самых разных убеждений.

Могут ли США и Венесуэла пойти на переговоры

Как стало известно журналистам Axios, Трамп не исключает переговоров с Мадуро. В публикации от 24 ноября со ссылкой на представителей администрации США утверждается, что ракетные удары или военные действия на суше уже не являются неизбежным сценарием. «Никто не планирует заходить и стрелять в него [Мадуро] или похищать его сейчас. Я бы не сказал «никогда», но в данный момент это не входит в планы», — заявил чиновник, знакомый с ходом дискуссий в Белом доме. По информации издания, пока дата разговора Трампа с Мадуро не назначена: он находится «в стадии планирования».

Сам Трамп в середине ноября заявил, что поговорит с венесуэльским лидером. «Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — сказал американский лидер.

По информации многих американских СМИ, венесуэльские власти предлагали США сделку. По данным источников The Atlantic, Мадуро даже выражал готовность уйти в отставку, если американцы гарантируют ему амнистию, снимут вознаграждение за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. Позже эту информацию подтвердила The New York Times (NYT), однако, по информации этого издания, Мадуро соглашался не на немедленный уход в отставку, а в течение двух-трехлетнего переходного периода.

Розенталь считает, что оттягивание военной операции США объясняется большой и сложной психологической игрой. «Возможность начала вооруженных действий усиливает психологическое напряжение как среди венесуэльских военнослужащих, так и среди венесуэльской элиты. И в этой ситуации, я полагаю, американцы пытаются вести какие-то переговоры либо с венесуэльскими элитами, надеясь на то, что они выступят против правительства, либо с самим правительством, надеясь на какие-то серьезные уступки», — поясняет эксперт.

По его мнению, сценарий, предполагающий отставку Мадуро по договоренности с американцами, маловероятен. «Во-первых, не только сам Мадуро не готов к такому развитию ситуации, но и венесуэльские элиты. Мадуро является консолидирующей фигурой в чавизме и воспринимается пока еще большинством элит как гарант их стабильности. Кроме того, он вряд ли доверяет американцам и понимает, что его не ожидают какие-то гарантии безопасности в случае ухода из власти. Я допускаю, что на переговорах могли выдвигаться предложения, что Мадуро уйдет через несколько лет. Но одно дело — предлагать, другое — уйти», — отмечает эксперт.

По мнению Кошкина, Белый дом делает ставку на добровольную отставку Мадуро, надеясь, что запугивание сработает. В противном случае не исключены новые волны прессинга всех видов: сначала в информационном поле, потом снова в Карибском море, затем и в самой Венесуэле. «Подвесить Мадуро в неизвестности — на это тоже делается расчет в команде Трампа. Но до тех пор, пока это возможно», — заключает эксперт.

Венесуэльские власти публично не комментируют контакты с американской стороной. Одновременно Мадуро активно участвует в антивоенных митингах, на одном из них он даже пропел строчку из песни Джона Леннона «Imagine». В интервью CNN венесуэльский лидер отметил, что люди из Соединенных Штатов и Венесуэлы должны объединиться ради мира на всем континенте. «Миру — да, войне — нет», — сказал он по-английски, отвечая на вопрос журналиста, что бы он хотел передать Трампу.

Тем временем в Каракасе готовятся к разным вариантам развития событий. 11 ноября Мадуро распорядился начать крупномасштабные учения по защите воздушного пространства страны «от потенциальной иностранной агрессии». В них примут участие 200 тыс. военных, а также ополченцы, полиция и лидеры общин, связанные с правительством. А в сентябре Мадуро подписал указ, который дает ему и армии расширенные полномочия в случае «военной угрозы», касающиеся мобилизации и контроля над критической инфраструктурой. Республика также попросила вмешаться в ситуацию Совет Безопасности ООН. В середине октября Каракас принял решение о переброске войск на Карибское побережье. Мадуро заявил, что будет мобилизовано около 1 млн ополченцев.

По информации Reuters, власти Венесуэлы разработали две ответные стратегии на случай воздушной или наземной атаки США: они планируют организовать партизанское сопротивление или «посеять хаос» в стране при помощи спецслужб. По информации собеседников агентства, причина в том, что армия США значительно превосходит армию Венесуэлы; это усугубляется нехваткой подготовки, недостаточным финансированием и устаревшей материальной базой. Партизанская оборона, которую официальный Каракас называет «длительным сопротивлением», подразумевает создание небольших военных подразделений в 280 точках страны; их цель — осуществлять акты саботажа и другие партизанские действия. Вторая стратегия, или «анархизация», предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах Каракаса, чтобы сделать невозможным внешнее управление страной.

По оценкам Розенталя, военная интервенция не самый лучший вариант для Вашингтона, поскольку она несет огромное количество рисков и издержек. «Во-первых, у американцев не хватает сил для полноценного вторжения. Во-вторых, венесуэльская армия может оказать сопротивление. Мы не знаем, насколько венесуэльцы подготовлены к этому, но у них есть серьезная военная техника российского и китайского образцов. Кроме того, военная интервенция в Венесуэлу будет достаточно негативно воспринята в Латинской Америке, что приведет к усилению в регионе антиамериканских настроений», — считает эксперт.

По его мнению, пока полноценное американское вторжение в Венесуэлу маловероятно. «Однако шанс, что американцы могут провести какие-то силовые действия, достаточно высок. Например, США могут начать авиаудары по тем или иным объектам на территории Венесуэлы — опять-таки для усиления давления. На мой взгляд, американцы хотели бы избежать военного решения, но они уже столько всего наговорили и сделали, что отыграть все назад становится все сложнее. Так что ничего еще не предрешено», — заключил эксперт.