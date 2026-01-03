Трамп заявил, что глава оппозиции не способна быть лидером Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не обладает качествами, необходимыми для руководства страной. Мачадо ранее сообщала, что оппозиция готова взять власть в свои руки

Мария Корина Мачадо (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент США Дональд Трамп публично усомнился в лидерских качествах Марии Корины Мачадо. В ходе пресс-конференции он охарактеризовал ее как человека без необходимых для руководства страной качеств.

«Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, у нее нет задатков лидера, она просто милая», — заявил Трамп.

Он также заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу и в разговоре с Марко Рубио пообещала выполнить все необходимые США условия.

«Я думаю, что она довольно щедра, но у нее, честно говоря, и выбора нет», — добавил Трамп.

Ранее лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждала, что оппозиция готова взять власть в свои руки. Об этом она заявила в соцсети X.

«Мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и вступить во власть. Останемся бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не конкретизируется переход к демократии», — написала Мачадо.

В 2019 году Мачадо объявляла о своем намерении выдвигаться на выборах президента. В 2023 году на праймериз оппозиции она набрала 92,35% голосов в свою поддержку, однако летом 2023 года суд запретил Мачадо участвовать в выборах и занимать государственные должности в течение 15 лет. В итоге она поддержала кампанию другого оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Он не смог одержать победу на выборах, уступив Николасу Мадуро всего 8%.

Позже Генпрокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело против Мачадо и Гонсалеса в связи с тем, что они распространили заявление, где называют «победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом».

Весной 2025 года Мачадо призвала своих сторонников воздержаться от голосования на парламентских выборах, пока не будет проведен честный подсчет голосов по президентским выборам 2024 года. Явка на парламентских выборах составила 42%.

В 2025 году Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Награду ей присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».