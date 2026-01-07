 Перейти к основному контенту
Госпереворот в Венесуэле⁠,
0

ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай

Сюжет
Госпереворот в Венесуэле
Такие требования администрация США выдвинула властям Венесуэлы для получения разрешения добывать больше нефти, пишет телеканал
Фото: Carlos Becerra / Getty Images
Фото: Carlos Becerra / Getty Images

Власти Венесуэлы должны выполнить требования Белого дома прежде чем им разрешат добывать больше нефти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на три источника, знакомых с планом администрации США.

О требованиях администрация сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи, сообщили источники. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать ей предпочтение при продаже тяжелой нефти, добавили собеседники.

Кроме этого, по словам одного из источников, госсекретарь США Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге 5 января, что, по его мнению, США могут оказать давление на Венесуэлу, поскольку ее существующие нефтяные танкеры заполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть всего пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов.

Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене
Политика

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. По словам Трампа, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.

В середине декабря 2025 года Трамп ввел запрет на проход всех танкеров, подпавших под санкции и следовавших в Венесуэлу. 3 января, после захвата Мадуро американскими войсками, президент США подтвердил, что эмбарго на нефть остается в действии.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла Россия Китай США нефть
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
