Мадуро назвал разговор с Трампом по телефону «теплым и уважительным»

Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Разговор президентов Венесуэлы и США, Николаса Мадуро и Дональда Трампа, был теплым и уважительным, заявил глава латиноамериканской страны в эфире Telemundo.

«Я разговаривал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор был уважительным, более того, он был теплым», — сказал Мадуро. Он добавил, что, если это означает намерение сохранить уважительный подход в дальнейших переговорах, «то добро пожаловать в диалог, добро пожаловать в дипломатию».

Мадуро также публично выразил готовность к диалогу с Трампом, предложив личную встречу. Как отмечает издание, это первое публичное заявление венесуэльского президента по поводу разговора с американским коллегой.

28 ноября о беседе лидеров со ссылкой на источники сообщила The New York Times. По данным газеты, звонок прошел до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), который США связывают с Мадуро. Картель получил такой статус еще 24 ноября, по данным Reuters, президенты созванивались 21 ноября.

Тремя днями ранее Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро. Говоря об этом, он подчеркнул, что переговоры прошли ни хорошо, ни плохо. Miami Herald писала, что республиканец в ходе звонка потребовал от Мадуро покинуть страну вместе со своими сторонниками. Кроме того, собеседники издания сообщили, что переговоры быстро зашли в тупик на фоне сильно расходящихся позиций Каракаса и Вашингтона.