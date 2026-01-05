Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США Президент республики предстанет перед судом в Нью-Йорке

5 января в Нью-Йорке начнется судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Что ему грозит, и как будет выстраиваться власть в боливарианской республике после военной операции США, в материале РБК.

Николас Мадуро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

5 января в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка начнется судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ему и его супруге, Силии Флорес, будут официально предъявлены обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США и прокуратурой того же округа. Дело будет вести 92-летний окружной судья Элвин Хеллерштайн, известный по ряду громких разбирательств, включая дела, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и процесс против кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Ожидается, что первое заседание пройдет по стандартной процедуре: после оглашения обвинений судья спросит подсудимых, признают ли они себя виновными. Скорее всего, они ответят отрицательно. Затем суд, вероятно, отклонит ходатайства защиты об их освобождении под залог и оставит обвиняемых под стражей на время всего судебного разбирательства. По оценке New York Times, до начала слушаний по существу дела и изучения присяжными всех доказательств может пройти более года.

Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны в результате военной операции США в Венесуэле, проведенной в ночь на 3 января (утро по московскому времени). Американские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов в Каракасе и других районах страны. Мадуро и его супруга были захвачены спецназом в своей резиденции, доставлены на десантный корабль USS Iwo Jima, а затем переправлены самолетом в Нью-Йорк. «Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное Политика С момента задержания венесуэльский лидер содержится в следственном изоляторе в Бруклине, печально известном своими высокопоставленными заключенными. Ранее здесь содержались мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, обвиняемый в заказном убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, рэпер Пи Дидди, а также сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл.

В чем США обвиняют Николаса Мадуро

Еще 3 января, через несколько часов после ареста подчиненных Мадуро, Министерство юстиции США опубликовало полный текст обвинительного заключения. Помимо первой леди Силии Флорес, которая также предстанет перед американским судом, в документе фигурируют четверо других обвиняемых. Это сын президента Николас Эрнесто Мадуро Герра, известный под прозвищами «Николасито» и «Принц», действующий министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также один из лидеров преступной группировки Tren de Aragua Эктор Растенфорд Герреро Флорес.

Самому Николасу Мадуро предъявлены обвинения из четырех пунктов:

сговор с целью наркотерроризма;

сговор по поставкам кокаина на территорию США;

владение пулеметами и разрушительными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

Если Мадуро признают виновным, то ему может грозить от 30 лет в тюрьме до пожизненного заключения.

Согласно версии обвинения, на протяжении 25 лет Мадуро сознательно способствовал процветанию в Венесуэле подпитываемой кокаином коррупции «ради собственной выгоды, выгоды членов его режима и своей семьи». Эта политика, как утверждается, позволила наркокартелям «безнаказанно действовать на венесуэльской земле», используя страну в качестве перевалочного пункта для транзита кокаина в США. По оценкам Госдепартамента США, приведенным в документе, к 2020 году через Венесуэлу ежегодно переправлялось порядка 200-250 тонн наркотиков.

Для реализации этой схемы, как указано в обвинении, Мадуро и его окружение вступили в сговор с «одними из самых жестоких и крупных наркоторговцев и наркотеррористов в мире». В их число, по данным Минюста, входят Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), колумбийская группировка «Армия национального освобождения» (ELN), мексиканские картели «Синалоа» и «Лос-Сетас», а также венесуэльская банда Tren de Aragua. Доходы от незаконного оборота, по версии обвинения, поступали в сеть коррумпированных чиновников, военных и сотрудников спецслужб, действовавших под покровительством высшего руководства страны — в «Картель солнц» (Cartel de Los Soles).

«Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles) — это неофициальное название, которое многие годы используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. В 2005 году правительство экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США; с тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле. Примечательно, что в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности и УБН США понятие «Картель солнц» не используется. Самым громким делом, которое указывало бы на предполагаемую связь окружения Мадуро с наркотрафиком, стал арест племянников его супруги Силии Флорес в 2015 году. Франки Франсиско Флорес де Фрейтас и Эфраин Антонио Кампо Флорес были арестованы агентами DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) в столице Гаити (Порт-о-Пренсе) и отправлены в Нью-Йорк; там им были предъявили обвинения в участии в сговоре, целю которого была контрабанда кокаина в США. В декабре 2017 года им назначили по 18 лет тюремного заключения.

В обвинительном заключении говорится, что Мадуро, члены его семьи и чиновники предоставляли картелям прикрытие со стороны правоохранительных органов и логистическую поддержку. В частности, утверждается, что, занимая пост министра иностранных дел, Мадуро продавал венесуэльские дипломатические паспорта известным ему наркоторговцам, что позволяло им перевозить денежные средства от продажи наркотиков из Мексики в Венесуэлю под дипломатическим прикрытием. Для транспортировки наличности Мадуро якобы организовывал перелеты частных самолетов под дипломатическим статусом, предварительно уведомляя посольство Венесуэлы в Мексике о прибытии «дипломатической делегации». Пока наркоторговцы под видом официального визита встречались с послом, на борт, по версии следствия, загружались деньги, после чего самолет беспрепятственно возвращался в Венесуэлу.

Кроме того, обвинение утверждает, что примерно в 2007 году супруга Мадуро, Силия Флорес, получила сотни тысяч долларов в качестве взятки за организацию встречи крупного наркоторговца с главой Национального антинаркотического управления Венесуэлы Нестором Реверолем Торресом. Также, в период с 2004 по 2015 годы, Мадуро и Флорес якобы совместно занимались транспортировкой кокаина, часть которого была ранее конфискована правоохранителями, используя для сопровождения военные конвои. Для защиты своего наркобизнеса они, по данным Минюста, содержали финансируемые государством вооруженные группировки («колективос»). В документе также говорится, что Мадуро и Флорес якобы отдавали приказы о похищениях, избиениях и убийствах тех, кто имел перед ними долги или мешал их преступной деятельности, включая неназванного наркобарона в Каракасе.

Что ждет Венесуэлу без Мадуро

На сегодняшний момент власть в Венесуэле продолжает оставаться в руках представителей правительственного лагеря. 3 января должность и.о. президента заняла вице-президент республики Делси Родригес, которая параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны. 3 января Трамп сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с Родригес, и та, по его словам, «готова сделать все», что, в понимании Вашингтона, необходимо для того, чтобы «Венесуэла снова стала великой». Родригес же в ответ заявила, что республика готова защищать свои природные ресурсы и не станет ничьей колонией.

Позже американский лидер предупредил: если Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Кроме того, Трамп не исключил повторных ударов по республике.В интервью газете New York Post он заявил, что американские войска не будут вводиться в Венесуэлу до тех пор, пока Родригес «делает то, что мы хотим».

Уже 5 января и.о. президента Венесуэлы опубликовала в своем Telegram-канале заявление, в котором пригласила США к сотрудничеству, отметив, что жители республики заслуживают мира. «Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие, в рамках международного права и для укрепления прочного сосуществования», — написала Родригес. Отдельно она отметила, что Венесуэла отдает приоритет выстраиванию сбалансированных и уважительных отношений с США и другими странами региона, «основанных на суверенном равенстве и невмешательстве».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил 4 января, что ключевую роль в управлении Венесуэлой после свержения Мадуро может сыграть Рубио.При этом, по информации агентства, у Трампа пока нет четких планов по размещению в Венесуэле американских военных или отправке в Каракас каких-либо «управленцев». Речь пока не идет о полноценной смене режима, и Трамп решил «дать второй шанс» Делси Родригес.

Сам Рубио позже заявил в интервью CBS News, что Вашингтон будет пытаться повлиять на изменение политики Венесуэлы с помощью нефтяных блокад, но не будет участвовать в управлении страной после свержения Мадуро. По его словам, США будут работать с оставшимися членами правительства Венесуэлы и наблюдать, принимают ли те «правильные решения». В то же время на просьбу журналистки пояснить, рассматривают ли США вариант с наземной операцией и оккупацией Венесуэлы, Рубио отметил, что президент всегда сохраняет за собой право выбора в отношении этой опции.

Свой пост по-прежнему сохраняет и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо, которого США также подозревают в причастности к наркотрафику. В июле американские власти также объявили награду в $25 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь обращает внимание на то, что у власти в Венесуэле все-таки по-прежнему находится боливарианское правительство. «Пока делать выводы рано, но очень многое будет зависеть от того, насколько Родригес удастся, во-первых, выстроить отношения с США, а, во-вторых, от того, на какие реформы внутри страны она готова будет пойти. Пока она сделала достаточно осторожные заявления в адрес Соединенных Штатов, реалистично смотря на положение дел в мире. Она понимает, что очень многое в Латинской Америке и Западном полушарии зависят от США, и потому она вынуждена принимать позицию Вашингтона во внимание», — отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, не исключено, что США потребуют от нынешних властей Венесуэлы подключить к управлению страной оппозицию. «Теоретически нынешние власти могут на это могу согласиться, если договорятся с США. Стоит понимать, что Мадуро все-таки был консолидирующей фигурой в правительственном лагере, а позиции нового руководства не столь сильны. Так что я вполне допускаю, что для управления страной, с подачи американцев, потребуется поддержка всех политических сил, в том числе и оппозиционных», — отмечает Розенталь.

Ранее Трамп не поддержал готовность лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо взять власть в свои руки. Американский лидер назвал ее «милой», но отметил, что «у нее нет ни поддержки внутри страны, ни уважения». По информации Washington Post, позиция Трампа объясняется тем, что Мачадо не уступила ему Нобелевскую премию мира в 2025 году.

В октябре 2023 года прошли праймериз венесуэльской оппозиции, на которых Мария Корина Мачадо набрала 92,35% голосов. Власти, однако, подвергли сомнению результаты голосования, а в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо как лидеру антиправительственных протестов 2014 года занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах. В итоге на выборы, которые состоялись в июле того же года, вместо нее кандидатом от оппозиционной Демократической унитарной платформы (PUD) стал экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Согласно официальным данным Национального избирательного совета (CNE), победу одержал Мадуро, набравший почти 52% голосов против 43% у Гонсалеса, однако США и несколько стран региона не признали итоги выборов. В октябре 2025 года Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира.В декабре она тайно покинула Венесуэлу и прибыла в Осло, чтобы присутствовать на вручении награды.

«Реальность такова, что режим в Венесуэле не пал, был свергнут лишь президент. В США уже заявили, что не будут напрямую управлять республикой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что он не признает Мачадо фигурой, обладающей поддержкой со стороны венесуэльского общества. В итоге на данный момент открывается очень широкий и размытый спектр возможных сценариев развития ситуации в стране без четкой политической и юридической определенности», — заявил РБК колумбийский политолог Андрес Нието Родригес. По его мнению, важно учитывать, что как правые, так и левые силы в Латинской Америке сходятся во мнении о том, что нарушение суверенитета любой страны — не лучший способ «свержения диктатуры».

«Серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что в своей речи Трамп сделал акцент на венесуэльской нефти, а не на экономической, политической и административной реструктуризации страны. Еще более тревожным является тот факт, что США фактически присвоили себе право на такую реструктуризацию, тогда как она должна происходить демократическим путем внутри страны, как это и положено суверенному народу», — заключает эксперт.

Что касается будущего сотрудничества Венесуэлы с Россией и Китаем, по мнению Розенталя, у нынешних властей пока нет причин от него отказываться. «На сегодняшний момент российские активы в Венесуэле во многом защищены и обеспечиваются теми соглашениями, которые действуют между Россией и боливарианским правительством Венесуэлы. Во-вторых, и сотрудничество с Китаем, и сотрудничество с Россией выгодно для развития Венесуэлы. Да, какие-то коррективы могут быть внесены, поскольку многое будет зависеть от того, как будет выглядеть новая расстановка сил в венесуэльском руководстве. Но пока я не вижу причин для Венесуэлы отказываться от взаимодействия, которое может помочь в развитии», — заключает эксперт.