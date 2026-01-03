Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы
Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы.
«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. «Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», — написала генпрокурор США Памела Бонди в соцсети X.
