Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. «Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», — написала генпрокурор США Памела Бонди в соцсети X.