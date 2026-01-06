Bloomberg узнал, почему Трамп одобрил кандидата на смену Мадуро

 Перейти к основному контенту
Представители нефтяной промышленности обосновывали кандидатуру Родригес ее способностью управлять отраслью в условиях санкций и экономического давления. Администрация Трампа пришла к аналогичному выводу, пишет Bloomberg
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать кандидатуру Делси Родригес для замены Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Родригес, в прошлом министр нефти и вице-президент, успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции и экономическое давление, объясняет агентство. По информации Bloomberg, по мере того, как нарастала напряженность в отношениях США и Венесуэлы, кандидатуру начали продвигать и представители нефтяного сектора.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Эксперты и лоббисты отрасли, как пишет Bloomberg, называли Родригес лучшим вариантом для восстановления нефтяной экономики страны и возврата крупных иностранных компаний. Ближайшее окружение Трампа пришло к тому же выводу, хотя, отмечает агентство, группы действовали независимо друг от друга.

В число сторонников Родригес не входили крупнейшие американские нефтяные компании, заявили источники. По словам собеседников агентства, существует более широкий круг американских и международных компаний, которые работают в Венесуэле уже много лет, «и многие из них имеют контакты в Белом доме и на Капитолийском холме».

По версии Bloomberg, помимо поддержки нефтяной отрасли назначение Родригес позволит поддержать «подобие преемственности», необходимое для успешного переходного периода. Родригес, как обращает внимание агентство, имеет многолетние связи среди оставшихся в правительстве социалистических сил.

Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро
Политика
Фото:Jesus Vargas / Getty Images

«Если вы хотите кого-то, кто справится в сложных условиях, возьмите того, кто уже работал в самых худших», — заявил в эфире Bloomberg TV глава Greylock Capital Management Ханс Хьюмс. Он считает, что Трамп принял рискованное решение, но в случае успеха оно позволит «перестроить всю энергетическую систему мира».

О том, что ближайшие соратники Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле, заявили и в ЦРУ. Как писала The Wall Street Journal, в представленном Трампу докладе американская разведка указала, что Родригес способна «поддерживать порядок» в стране.

Родригес была назначена на должность исполняющей обязанности президента по решению Конституционной палаты Верховного трибунала правосудия Венесуэлы. Это произошло на следующий день после захвата американскими военными Мадуро и его супруги в Каракасе. Сейчас они находятся на территории США, их будут судить по обвинению в «наркотерроризме». Сам Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы.

