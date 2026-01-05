В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж
Через два дня после похищения американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке. Против супругов выдвинули обвинения в «наркотерроризме». Как прошел первый суд над президентом — в фотогалерее РБК
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными двумя днями ранее, привезли в Нью-Йорк на заседание суда 5 января в 8:30 по местному времени (16:30 мск). Президент и его жена Силия Флорес были в наручниках.
Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
Мадуро привезли на вертолете, он приземлился на пирс. Оттуда в сопровождении силовиков супругов провели по пристани и посадили в бронированную машину.
Президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома. До этого он представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони, который в 2021 году получил в США пожизненное по делу о незаконном обороте наркотиков. Но в итоге на заседании Мадуро представлял Барри Поллак — бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Интересы Силии Флоренс представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
По улицам Нью-Йорка бронеавтомобиль с Мадуро до здания федерального суда сопровождал длинный кортеж из полицейских автомобилей.
В преддверии заседания перед зданием федерального суда в Нью-Йорке собрались протестующие. Активисты держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с требованиями отпустить президента и его супругу «прямо сейчас».
Также активисты скандировали лозунги в защиту президента.
Судебное заседание началось в полдень по местному времени (20:00 мск).
Дело разбирал 92-летний судья Элвин Геллерштейн. В начале заседания он заявил, что его «работа» и «намерение» — обеспечить справедливое разбирательство и справедливый суд. Выступая, Мадуро заявил, что был похищен и считает себя невиновным. «Я порядочный человек», — добавил президент. О своей невиновности также заявила Силия Флоренс. Адвокаты обвиняемых заявили, что у Мадуро и его жены есть проблемы со здоровьем. Также Поллак поднял вопрос о законности ареста президента.
Судья объявил, что следующее заседание назначено на 17 марта, после чего предварительное слушание завершилось. Судебное разбирательство может занять более года, отмечал NYT.
