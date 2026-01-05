 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж

Появились фотографии с первого суда в США над Мадуро
Военные США захватили Мадуро

Через два дня после похищения американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке. Против супругов выдвинули обвинения в «наркотерроризме». Как прошел первый суд над президентом — в фотогалерее РБК
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными двумя днями ранее, привезли в Нью-Йорк на заседание суда 5 января в 8:30 по местному времени (16:30 мск). Президент и его жена Силия Флорес были в наручниках.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными двумя днями ранее, привезли в Нью-Йорк на заседание суда 5 января в 8:30 по местному времени (16:30 мск). Президент и его жена Силия Флорес были в наручниках.

Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в &laquo;наркотерроризме&raquo;, хранении оружия и контрабанде наркотиков.
Фото: Ryan Murphy / Reuters

Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Мадуро привезли на вертолете, он приземлился на пирс. Оттуда в&nbsp;сопровождении силовиков супругов&nbsp;провели по пристани и посадили в бронированную машину.
Фото: Adam Gray / Reuters

Мадуро привезли на вертолете, он приземлился на пирс. Оттуда в сопровождении силовиков супругов провели по пристани и посадили в бронированную машину.

Президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома. До этого он представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса&nbsp;&mdash; Тони, который в 2021 году получил в США пожизненное по делу о незаконном обороте наркотиков. Но в итоге на заседании Мадуро представлял Барри Поллак&nbsp;&mdash; бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Интересы Силии Флоренс представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
Фото: ABC Affiliate WABC / Reuters

Президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома. До этого он представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони, который в 2021 году получил в США пожизненное по делу о незаконном обороте наркотиков. Но в итоге на заседании Мадуро представлял Барри Поллак — бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Интересы Силии Флоренс представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.

По улицам Нью-Йорка бронеавтомобиль с Мадуро до здания федерального суда сопровождал длинный кортеж из полицейских автомобилей.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

По улицам Нью-Йорка бронеавтомобиль с Мадуро до здания федерального суда сопровождал длинный кортеж из полицейских автомобилей.

В преддверии заседания перед зданием федерального суда в Нью-Йорке собрались протестующие. Активисты держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с требованиями отпустить президента и его супругу &laquo;прямо сейчас&raquo;.
Фото: Jeenah Moon / Reuters

В преддверии заседания перед зданием федерального суда в Нью-Йорке собрались протестующие. Активисты держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с требованиями отпустить президента и его супругу «прямо сейчас».

Также активисты скандировали лозунги в защиту президента.&nbsp;
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Также активисты скандировали лозунги в защиту президента. 

Судебное заседание началось в полдень по местному времени (20:00 мск). Дело разбирал 92-летний судья Элвин Геллерштейн. В начале заседания он заявил, что его &laquo;работа&raquo; и &laquo;намерение&raquo;&nbsp;&mdash; обеспечить справедливое разбирательство и справедливый суд. Выступая, Мадуро заявил, что был похищен и считает себя невиновным. &laquo;Я порядочный человек&raquo;,&nbsp;&mdash; добавил президент. О своей невиновности также заявила Силия Флоренс. Адвокаты обвиняемых заявили, что у Мадуро и его жены есть проблемы со здоровьем. Также Поллак поднял вопрос о законности ареста президента. Судья объявил, что следующее заседание назначено на 17 марта, после чего предварительное слушание завершилось. Судебное разбирательство может занять более года, отмечал NYT.
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Судебное заседание началось в полдень по местному времени (20:00 мск).

Дело разбирал 92-летний судья Элвин Геллерштейн. В начале заседания он заявил, что его «работа» и «намерение» — обеспечить справедливое разбирательство и справедливый суд. Выступая, Мадуро заявил, что был похищен и считает себя невиновным. «Я порядочный человек», — добавил президент. О своей невиновности также заявила Силия Флоренс. Адвокаты обвиняемых заявили, что у Мадуро и его жены есть проблемы со здоровьем. Также Поллак поднял вопрос о законности ареста президента.

Судья объявил, что следующее заседание назначено на 17 марта, после чего предварительное слушание завершилось. Судебное разбирательство может занять более года, отмечал NYT.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Персоны
Анастасия Сирина, Георгий Абашвили
мультимедиа Николас Мадуро США Флорес Венесуэла Дональд Трамп суд
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
