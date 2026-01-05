В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж

Судебное заседание началось в полдень по местному времени (20:00 мск).

Дело разбирал 92-летний судья Элвин Геллерштейн. В начале заседания он заявил, что его «работа» и «намерение» — обеспечить справедливое разбирательство и справедливый суд. Выступая, Мадуро заявил, что был похищен и считает себя невиновным. «Я порядочный человек», — добавил президент. О своей невиновности также заявила Силия Флоренс. Адвокаты обвиняемых заявили, что у Мадуро и его жены есть проблемы со здоровьем. Также Поллак поднял вопрос о законности ареста президента.

Судья объявил, что следующее заседание назначено на 17 марта, после чего предварительное слушание завершилось. Судебное разбирательство может занять более года, отмечал NYT.