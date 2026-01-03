Венесуэльский депутат рассказал о ситуации в стране после ударов США

Депутат Хуан Ромеро рассказал о ситуации в Венесуэле после ударов США

По словам политика, правительство страны и силовые структуры продолжают функционировать, несмотря на удары США

Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС

США атаковали военные объекты в Каракасе, Гуаире и штате Миранда в районе 2:00 ночи (9:00 мск), сообщил телеканалу РБК депутат национальной ассамблеи от штата Сулия Хуан Ромеро.

«Оборонные силы Венесуэлы тут же активизировались и действовали в установленном порядке. Президент республики Николас Мадуро ввел военное положение в связи с внешней атакой, которая нарушает Устав ООН», — сказал он.

Сейчас в Каракасе 4:00 утра, в столице Венесуэлы «все в норме», утверждает депутат. Действуют полицейские и военные, занимающиеся обеспечением порядка. «Ситуация в Венесуэле после атаки абсолютно в порядке. Попытка со стороны США создать ситуацию потрясения, которая спровоцирует смуту внутри страны, потерпела поражение. Президент Николас Мадуро работает с Министерством обороны, все структуры правительства работают», — рассказал РБК депутат.

CBS со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. В стране введено чрезвычайное положение.