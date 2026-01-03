Главные заявления Дональда Трампа о ситуации в Венесуэле

По словам Трампа, США возьмут на себе управление Венесуэлой на время переходного периода. В восстановлении страны будут участвовать американские нефтяные компании

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением для прессы по ситуации в Венесуэле, где сегодня утром военные США провели захват президента страны Николаса Мадуро, нанеся ряд ударов по военным объектам и правительственным зданиям.

Что заявил президент США:

Трамп заявил, что военная операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны. «Прошлой ночью была проведена впечатляющая операция, операция такого масштаба, какого не видели со времен Второй мировой войны... Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории».

Операция США в Венесуэле называлась «Абсолютная решимость» и главной ее целью был захват Мадуро и его супруги. Мадуро и его окружение знали об операции США и «ждали их в боевой позиции, но были полностью разгромлены и обезврежены» американскими военными.

Трамп объявил о смещении Мадуро с поста президента Венесуэлы.

По словам американского президента, США возьмут на себя управление Венесуэлой на протяжении переходного периода. «Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что в восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании. «Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, самые крупные в мире, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру и начнут приносить прибыль стране», — сказал он. Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе Политика

По словам Трампа, все военные возможности Венесуэлы были подавлены уже в ходе первой волны ударов. «Мы готовы провести вторую, гораздо более масштабную атаку, если потребуется... На самом деле, мы предполагали, что потребуется вторая волна, но теперь, вероятно, она не нужна. Первая атака была настолько успешной, что, вероятно, нам не придется проводить вторую, но мы готовы». Он подчеркнул, что американским военным удалось отключить электроснабжение в Каракасе: «Было темно, свет в Каракасе был в основном отключен, благодаря определенным компетенциям, которые у нас есть». Video

«Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы, и это включает многих выходцев из Венесуэлы, которые сейчас живут в Соединенных Штатах и хотят вернуться на родину», — подчеркнул Трамп. В США, по разным оценкам, проживает от 700 тыс. до 1 млн выходцев из Венесуэлы.

Трамп, когда его спросили, мог ли Мадуро быть убитым во время операции, сообщил, что допускал такой исход: «Это могло произойти».

Помимо Трампа, на пресс-конференции также выступил генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов.