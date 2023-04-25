KFC, Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды

25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав на принадлежавшие ей в России 66 собственных ресторанов KFC, прав на мастер-франшизу бренда в России и операционную систему одному из своих местных франчайзи — ижевскому «Смарт Сервис». Последний планирует открыть в течение пяти лет около 1 тыс. ресторанов под вывеской Rostic's, рассказал в интервью РБК совладелец компании Константин Котов. А до конца лета 2023 года под этот бренд должно перейти около 100 ресторанов бывшей сети KFC.

Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC