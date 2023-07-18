Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни

Зампред правительства Чечни, 32-летний племянник Кадырова Якуб Закриев возглавил «Данон Россия», руководство сменилось и в «Балтике» после передачи долей иностранцев Росимуществу. Компанией теперь руководит Таймураз Боллоев

Якуб Закриев (Фото: grozmer.ru)

АО «Данон Россия» (российскую «дочку» Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщил источник РБК, изменения уже отражены в базе данных СПАРК.

РБК направил запросы в «Данон Россия» и правительство Чеченской Республики.

Закриеву 32 года, он племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченским минсельхозом он руководит с ноября 2020 года. Работать в региональном правительстве Закриев начал в 2013 году. В 2018–2020 годах был мэром Грозного. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд». В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом президента от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности. В Кремле говорили, что мера «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

В ответ французский производитель заявил, что изучит ситуацию c передачей доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление Росимущества. «Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Danone Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников», — говорится в сообщении на сайте компании.

Выручка дочерней компании Danone АО «Данон Россия» по итогам 2022 года составила 92,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млрд руб, следует из данных СПАРК. Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. Ранее компания исключала уход с российского рынка.

Также 16 июля под госуправление перешли 98,56% акций пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, которыми владеет «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

«Балтику» после передачи активов Росимуществу возглавил Таймураз Боллоев, сообщил Союз российских пивоваров (он уже руководил компанией в 1991-2004 годах). На сайте «Балтики» в качестве президента указан Денис Шерстенников, но «Ведомости» пишут, что его полномочия прекращены. Шерстенников занимал эту должность с января 2021 года.

В Carlsberg решение властей России о передаче акций «Балтики» назвали неожиданным. Датская компания напомнила, что еще прошлой весной объявила о решении продать российский бизнес; соглашение было подписано летом 2023 года. После указа перспективы продажи «Балтики» стали «весьма неопределенны», заявил производитель.