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Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»

«Коммерсантъ»: магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»
Магазины Hamleys в России переименуют в магазины «Винни», выяснил «Коммерсантъ». Пока ассортимент в магазинах прежний, однако сеть ожидает изменение концепции и ассортимента товаров, пишет издание
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в «Винни», рассказал источник «Коммерсанта» на рынке торговой недвижимости. Магазины, расположенные в московских торговых центрах «Кунцево Плаза», «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис» в начале 2023 года уже заработали под новым названием, убедился корреспондент газеты. Консультант в одном из магазинов «Винни» также сообщил, что ассортимент остался идентичный ассортименту магазинов Hamleys.

Как указывает газета со ссылкой на описание должностных обязанностей менеджера по детской одежде и обуви в магазинах «Винни», сеть планирует обновить концепт магазинов. Среди обязанностей соискателя указаны разработка ассортиментной матрицы с детской одеждой и обувью, поиск поставщиков на рынках Турции, Китая, Узбекистана.

Сеть Hamleys была основана в Великобритании. Сейчас она принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани и насчитывает 155 магазинов по всему миру. В России франчайзи сети является АО «Вандеркинд», которое, по данным «Коммерсанта», входит в группу компаний Ideas4retail Александра Мамута. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Вандеркинда» в 2021 году составила 991 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

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В 2018 году Ideas4retail объединила свой бизнес с группой «Винни», продающей товары для детей известных европейских марок. По собственным данным компании, сегодня работают семь магазинов «Винни» в Москве и Подмосковье, из них три точки — это бывшие магазины Hamleys (2019 году у Hamleys было девять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи).

Сейчас, по данным «Яндекс.Карты», в России работают четыре магазина Hamleys: флагманский — в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, в торговых центрах «Европейский» и «Океания» в Москве, а также в «МореМолл» в Сочи. Магазин в ЦДМ готовится к закрытию, говорится в на странице Hamleys Russia в соцсети «ВКонтакте». В Ideas4retail и штаб-квартире Hamleys не ответили на запрос газеты.

Hamleys в России была убыточной, а сейчас у франшизы нет потенциала для развития, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, сложности у Hamleys в России начались несколько лет назад, в том числе в связи с «завышенными ценами на продукцию по сравнению с другими сетями» и усиливающейся конкуренцией со стороны «Детского мира».

Закрытие магазинов в России не повлияет на глобальную компанию, так как для глобального Hamleys она не является стратегическим рынком, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

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магазины игрушки
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