Сменившая Starbucks сеть показала новый логотип
Сеть кофеен Stars Coffee (бывшая Starbucks, после ухода американской компании из России ее приобрели ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика») в официальной группе во «ВКонтакте» (переименованная группа Starbucks) опубликовала новый логотип.
Он похож на оригинальный логотип сети: за основу взят круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee. Если буквы так и остались белого цвета, то вместо оригинальных темно-зеленого и черного цветов круг теперь коричневого оттенка, а центральная часть — мятного. Ключевое отличие от оригинала заключается в том, что вместо двухвостой русалки в центральной части логотипа располагается лицо девушки в кокошнике с пятиконечной звездой и лентами с двух сторон.
В профиле Stars Coffee появился и новый слоган: Bucks ушел, звезды остались.
Также в описании группы появилась ссылка на новый сайт сети. Однако на момент написания материала он был недоступен. Тем не менее в Сети появились скриншоты заглавной страницы этого сайта, где сеть предлагает «лучшее кофе». Такое изображение опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Телеканал «Москва 24», который показал новый логотип сети еще до его официального опубликования, ссылаясь на меню на сайте, рассказывает, что в ассортименте Stars Coffee будут следующие позиции:
- эспрессо-тоник;
- бамбл;
- фраппе маття;
- фраппе мокка;
- фраппе карамельный;
- охлажденный латте;
- латте малиновый пай с лавандой;
- маття латте клубника;
- латте.
Накануне «Москва 24» анонсировал открытие сети кофеен 18 августа без указания источника этой информации, вместе с тем опубликовав снимок логотипа.
Американская компания Starbucks в начале марта приостановила работу всех 130 заведений в России, а в мае объявила о решении уйти с российского рынка. Компания пообещала платить зарплату сотрудникам в течение полугода, а также помочь им перейти на новую работу. Источники РБК рассказывали, что сеть кофеен приобретут Пинский, Тимати и «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах). К концу июля сделку закрыли, данных о ее сумме ни одна из сторон не приводила.
Тимати после этого заверил, что «чудовищных ребрендингов не предвидится». В начале августа Пинский подал три заявки на регистрацию новых возможных названий сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Ресторатор говорил, что название сети кофеен хотят сделать предельно близким к оригинальному, сотрудники будут продолжать писать имена покупателей на стаканчиках, но рецептура в сделку не входила.