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Сменившая Starbucks сеть показала новый логотип

Фото: STARS COFFEE / VK
Фото: STARS COFFEE / VK

Сеть кофеен Stars Coffee (бывшая Starbucks, после ухода американской компании из России ее приобрели ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика») в официальной группе во «ВКонтакте» (переименованная группа Starbucks) опубликовала новый логотип.

Он похож на оригинальный логотип сети: за основу взят круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee. Если буквы так и остались белого цвета, то вместо оригинальных темно-зеленого и черного цветов круг теперь коричневого оттенка, а центральная часть — мятного. Ключевое отличие от оригинала заключается в том, что вместо двухвостой русалки в центральной части логотипа располагается лицо девушки в кокошнике с пятиконечной звездой и лентами с двух сторон.

В профиле Stars Coffee появился и новый слоган: Bucks ушел, звезды остались.

Также в описании группы появилась ссылка на новый сайт сети. Однако на момент написания материала он был недоступен. Тем не менее в Сети появились скриншоты заглавной страницы этого сайта, где сеть предлагает «лучшее кофе». Такое изображение опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Совладелец Starbucks подал заявки на регистрацию нового названия сети
Бизнес
Антон Пинский

Телеканал «Москва 24», который показал новый логотип сети еще до его официального опубликования, ссылаясь на меню на сайте, рассказывает, что в ассортименте Stars Coffee будут следующие позиции:

  • эспрессо-тоник;
  • бамбл;
  • фраппе маття;
  • фраппе мокка;
  • фраппе карамельный;
  • охлажденный латте;
  • латте малиновый пай с лавандой;
  • маття латте клубника;
  • латте.
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Накануне «Москва 24» анонсировал открытие сети кофеен 18 августа без указания источника этой информации, вместе с тем опубликовав снимок логотипа.

Американская компания Starbucks в начале марта приостановила работу всех 130 заведений в России, а в мае объявила о решении уйти с российского рынка. Компания пообещала платить зарплату сотрудникам в течение полугода, а также помочь им перейти на новую работу. Источники РБК рассказывали, что сеть кофеен приобретут Пинский, Тимати и «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах). К концу июля сделку закрыли, данных о ее сумме ни одна из сторон не приводила.

Тимати после этого заверил, что «чудовищных ребрендингов не предвидится». В начале августа Пинский подал три заявки на регистрацию новых возможных названий сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Ресторатор говорил, что название сети кофеен хотят сделать предельно близким к оригинальному, сотрудники будут продолжать писать имена покупателей на стаканчиках, но рецептура в сделку не входила.

Теги
Starbucks кофейня Тимати смена логотипа
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