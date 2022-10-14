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Danone откажется от контроля над российским бизнесом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Французская компания Danone начинает процесс передачи бизнеса в России, сообщается на ее сайте.

«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи существенного контроля над своим бизнесом Essential Dairy и Plant-based (EDP) в России. Danone считает, что это лучший вариант, чтобы обеспечить продолжение местного бизнеса в долгосрочной перспективе для сотрудников, потребителей и партнеров», — говорится в сообщении.

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