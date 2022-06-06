Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Изменения появились в ЕГРЮЛ, там же зафиксирована смена руководителя и собственника. В середине мая Renault передал свои российские активы государству и правительству Москвы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения в реестр внесли 3 июня. В нем зафиксирована и смена руководителя — вместо Яна Птачека им стал замглавы дептранса Дмитрий Пронин. В реестре указывается, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий», который через АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» контролируется департаментом имущества Москвы.

Соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы состоялось в середине мая. Производство на заводе компании в российской столице было остановлено сначала в конце февраля на неделю из-за перебоев с поставками комплектующих, в конце марта Renault объявила о приостановке деятельности в России.

Позднее Минпромторг объявил, что французский концерн передаст долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») Москве, а 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе перейдет Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с опционом обратного выкупа. Французский автопроизводитель назвал уход из России болезненным, но необходимым для защиты 45 тыс. сотрудников компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под маркой «Москвич». При этом власти не собираются выпускать старые модели этого автомобиля, а планируют производить современные, но для этого нужны международные партнеры, отмечал Собянин. «Ведомости» писали, что на освободившихся мощностях столичного автозавода могут начать выпускать китайские автомобили.