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Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Изменения появились в ЕГРЮЛ, там же зафиксирована смена руководителя и собственника. В середине мая Renault передал свои российские активы государству и правительству Москвы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения в реестр внесли 3 июня. В нем зафиксирована и смена руководителя — вместо Яна Птачека им стал замглавы дептранса Дмитрий Пронин. В реестре указывается, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий», который через АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» контролируется департаментом имущества Москвы.

На заводе «Москвич» будут собирать китайские автомобили
Авто
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Соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы состоялось в середине мая. Производство на заводе компании в российской столице было остановлено сначала в конце февраля на неделю из-за перебоев с поставками комплектующих, в конце марта Renault объявила о приостановке деятельности в России.

Позднее Минпромторг объявил, что французский концерн передаст долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») Москве, а 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе перейдет Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с опционом обратного выкупа. Французский автопроизводитель назвал уход из России болезненным, но необходимым для защиты 45 тыс. сотрудников компании.

На бывшем заводе Renault начнут производство электромобиля «Москвич»
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под маркой «Москвич». При этом власти не собираются выпускать старые модели этого автомобиля, а планируют производить современные, но для этого нужны международные партнеры, отмечал Собянин. «Ведомости» писали, что на освободившихся мощностях столичного автозавода могут начать выпускать китайские автомобили.

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