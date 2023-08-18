branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 17:00
Минюст признал иноагентами Линор Горалик и Андрея Пионтковского Политика, 21:13
Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии Спорт, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:45
ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF по делу голкипера сборной России Спорт, 20:44
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 20:41
Москвичей предупредили о схеме мошенничества с «заменой домофонов» Общество, 20:41
Один из инициаторов «дела «Трех китов» стал заместителем главы Росгвардии Политика, 20:36
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 20:26
Юрлицо «дочки» Danone в России сменит название Бизнес, 20:17
Захарян прилетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад» Спорт, 20:16
Какие экопрофессии будущего востребованы уже сегодня РБК и ДПиООС, 20:11
Bild узнала о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки Политика, 20:05
В Екатеринбурге убили аспиранта Уральского университета из Габона Общество, 19:56
Экс-игрок «Спартака» задумался о возвращении в футбол в 39 лет Спорт, 19:47
Бизнес ,  
0 

Юрлицо «дочки» Danone в России сменит название

Юрлицо «дочки» Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн»
«Данон Россия» будет называться «Эйч энд Эн», все реквизиты и договоренности компании сохранятся. В июле власти передали доли иностранцев в Danone Росимуществу, «дочку» возглавил зампред чеченского кабмина и племянник Кадырова
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

АО «Данон Россия» (российская «дочка» французской Danone) в сентябре сменит название своего юрлица на «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition), сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на письмо компании партнерам. Накануне об изменениях написал отраслевой портал MilkNews.

В письме говорится, что после регистрации изменений в ЕГРЮЛ все реквизиты компании, в том числе ИНН и основной государственный регистрационный номер, останутся прежними. Договоренности, выданные «Данон Россия», продолжат действовать.

РБК направил запрос в Danone.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций, которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих «Данон Трейд». Под внешнее управление также отошли акции «Балтики»; ранее под действие аналогичного указа попали немецкая Uniper, финская Fortum и принадлежащие им акции «Юнипро» и «Фортума». Меры Путин объяснил тем, что «менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

«Данон Россия» и «Данон Трейд» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. Гендиректором обеих компаний с 2017 года был Чарли Каппетти.

После указа Путина Danone приняла решение списать около €200 млн со своего баланса. Компания заявила, что, хотя больше не контролирует бизнес в России, является его законным владельцем.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Как стать коучем для своего ребенка с помощью правильных вопросов
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Надоело плавать: 5 упражнений на развитие силы в бассейне
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
Danone Данон смена названия
Материалы по теме
Danone списала российские активы на €200 млн
Бизнес
Путин передал Росимуществу доли иностранцев в «Балтике» и «дочке» Danone
Бизнес
Путин заявил, что нет планов расширять список компаний под госуправлением
Политика