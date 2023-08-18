Юрлицо «дочки» Danone в России сменит название

«Данон Россия» будет называться «Эйч энд Эн», все реквизиты и договоренности компании сохранятся. В июле власти передали доли иностранцев в Danone Росимуществу, «дочку» возглавил зампред чеченского кабмина и племянник Кадырова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

АО «Данон Россия» (российская «дочка» французской Danone) в сентябре сменит название своего юрлица на «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition), сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на письмо компании партнерам. Накануне об изменениях написал отраслевой портал MilkNews.

В письме говорится, что после регистрации изменений в ЕГРЮЛ все реквизиты компании, в том числе ИНН и основной государственный регистрационный номер, останутся прежними. Договоренности, выданные «Данон Россия», продолжат действовать.

РБК направил запрос в Danone.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций, которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих «Данон Трейд». Под внешнее управление также отошли акции «Балтики»; ранее под действие аналогичного указа попали немецкая Uniper, финская Fortum и принадлежащие им акции «Юнипро» и «Фортума». Меры Путин объяснил тем, что «менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

«Данон Россия» и «Данон Трейд» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. Гендиректором обеих компаний с 2017 года был Чарли Каппетти.

После указа Путина Danone приняла решение списать около €200 млн со своего баланса. Компания заявила, что, хотя больше не контролирует бизнес в России, является его законным владельцем.