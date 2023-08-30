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Тимати купил сеть Domino's Pizza в России и убрал одну букву из названия

Тимати купил сеть Domino's Pizza в России и назвал ее Domиno Pizza
Сюжет
Война санкций
Domino’s pizza DPZ $387,13 -0,29% Купить
Тимати
Тимати (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сеть пиццерий Domino`s Pizza после продажи реперу Тимуру Юнусову (Тимати) и ресторатору Антону Пинскому сменит название на Domиno Pizza. Новый логотип пиццерий показал рэпер.

«Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи», — сказал Пинский. Он отметил, что вместе с Тимати выкупил «отдельные пиццерии у отдельных франчайзи».

По словам Юнусова, чтобы наладить все процессы новым владельцам нужен месяц-полтора.

О возможности продажи российского бизнеса нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, заявляла в конце 2022 года. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов».

В конце августа компания объявила о запуске процедуры банкротства, так как несмотря на продолжительные поиски так и не смогла найти покупателя на местный бизнес. Внешний долг в 520 млн руб., который был у российского подразделения, полностью за счет имеющихся денежных средств погасило турецкое дочернее предприятие.

По состоянию на октябрь 2022 года у DP Eurasia был 171 ресторан в России. К концу июня сеть закрыла все собственные точки, в России оставались только 142 работающие по франшизе пиццерии.

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О том, что Пинский и Тимати заинтересованы в покупке сети пиццерий, ресторатор заявил в интервью «РБК Стиль» в середине августа: «Голландцы заявили об уходе из страны и подаче на банкротство. У них в России есть свои рестораны и есть франчайзи. Так вот, сейчас почти все их российские франчайзи после поста Тимати в социальных сетях вышли на связь с предложением войти с ними в переговоры о поиске возможных вариантов. И мы с ними сейчас обсуждаем все эти варианты».

Накануне, 29 августа, бизнесмены объявили о решении «заняться пиццей» накануне. Тогда Пинский и Тимати опубликовали фото из ресторана Domino`s Pizza, на котором рэпер держит сумку доставщика пиццы.

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Тимати пицца Виктор Пинский Domino’s Pizza Domиno Pizza
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