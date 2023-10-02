Бывшая «дочка» Danone решила переименовать бренд Actimel в России

Производитель заверил, что Actimel под новым названием будут производить по тем же «высоким стандартам качества и безопасности» и на тех же производственных мощностях. Ранее в России переименовали «Активиа»

Фото: пресс-служба Danone

Кисломолочный продукт Actimel, который выпускает переданная под управление Росимущества «дочка» Danone в России «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition), будет переименован в Actimuno. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Продукция под брендом Actimuno будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях. Технология производства и рецептура продукта останутся неизменными», — заверили в компании.

Продукт Actimuno, в составе которого и дальше будет использоваться пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в таком же количестве 2,2*108 KOE/г, будут производить «с приоритетом на полностью натуральный состав продукта и высочайшее качество сырья».

Летом новое название в России получил другой бренд компании Danone — «Активиа». Продукция стала выпускаться под названием «АктиБио».

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в «дочке» Danone во временное управление Росимущества. После этого «Данон Россия» и «Данон Трейд» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. Гендиректором обеих компаний с 2017 года был Чарли Каппетти. В сентябре российская «дочка» Danone сменила название своего юрлица с АО «Данон Россия» на «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition).

Французская Danone после указа Путина решила списать около €200 млн со своего баланса. Компания заявила, что, хотя больше не контролирует бизнес в России, является его законным владельцем.