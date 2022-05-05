Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Paulig Group, которая ранее приняла решение покинуть российский рынок, передала свой местный актив. Новым владельцем юрлица, владеющего российским заводом Paulig по обжарке кофе, стал топ-менеджер компании-конкурента Milagro

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group завершила передачу своего российского бизнеса. В среду, 4 мая, у местного юрлица Paulig сменился учредитель — 100% «Паулиг Рус» получил гражданин Индии Викас Сои, следует из данных ЕГРЮЛ. О завершении сделки по продаже российских активов Paulig также сообщил на собственном сайте.

Российская компания, специализирующаяся на оптовой продаже кофе, чая, какао и пряностей, также сменила название на ООО «Милфудс». Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не включены в сделку. В ближайшие месяцы бренд Paulig будет выведен с российского рынка, говорится в сообщении компании, однако на переходный период, который составит не более трех месяцев, финский производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не раскрывается.

В начале марта Paulig заявила, что уходит с российского рынка в связи с ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации». «Учитывая местное законодательство, продажа бизнеса была лучшим решением для выхода», — ранее комментировал генеральный директор Paulig Рольф Ладау.

Гражданин Индии Викас Сои более 30 лет проживает в России. Выпускник Московского государственного университета тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова 16 лет строил карьеру в компании-дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, где отвечал за направление «Бакалея», следует из профиля Сои в профессиональной социальной сети LinkedIn. С начала 2016 года топ-менеджер стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).

РБК обратился за комментариями в Milagro.

Чем известна Paulig

Компанию Paulig в 1876 году основал немец Густав Паулиг, переехавший в Финляндию из Германии. Его фирма изначально занималась импортом и продажей в бакалейной лавке колониальных товаров: соли, кофе, специй, муки, портвейна, коньяка. В 1904 году компания перешла от оптовой торговли к производству продуктов и открыла в Хельсинки завод по обжарке кофе. Сегодня компания ведет деятельность в странах Северной Европы, Балтии, Великобритании и России.

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Компания Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году. В 2011 году владелец построил кофеобжарочный завод в Тверской области, на котором выпускалось около 7 млн кг продукции в год и трудились 200 сотрудников, указывал производитель.

В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн. В своей отчетности компания указала, что на долю российского рынка в прошлом году пришлось около 5% выручки компании. Производитель отметил, что сделка «не окажет существенного влияния на перспективы Paulig в отношении остальных ее бизнесов».

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