Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:56
Эффективная работа компании на российском ПО и open source-решениях Партнерский материал, 09:48
В Латвии пройдет шествие против «советского наследия» Политика, 09:46
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 09:33
Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор Pro, 09:33
ЦИАН назвал города Подмосковья с подешевевшими новостройками Недвижимость, 09:30
Ракова сообщила об открытии паллиативного центра в Боткинской больнице Город, 09:30
В ДНР сообщили о выходе из «Азовстали» 10 военных с белыми флагами Политика, 09:22
Российский вратарь побил два рекорда в НХЛ в ходе одной игры Кубка Стэнли Спорт, 09:14
В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине Экономика, 09:13
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:09
Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам Pro, 09:03
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли Спорт, 08:56
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Pro, 08:47
Город ,  
0 

Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей»

На национализированном заводе Renault в Москве начнут производить «Москвичи», которые в перспективе должны стать электромобилями
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, который перешел на баланс Москвы, сообщил он.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал мэр столицы.

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. Возрожденные «Москвичи» в перспективе станут электромобилями, сообщил Собянин.

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — рассказал он.

Российские активы Renault перешли в госсобственность
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Переход российских активов Renault в госсобственность Минпромторг анонсировал в конце апреля. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.

Стоимость своих активов в России Renault в релизе оценил в €2,195 млрд. Сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — 1 рубль, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Instacart Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам
Статьи

Сделка по национализации активов Renault, включая АвтоВАЗ и московский завод «Автофрамос», на котором теперь будут производить «Москвичи», подразумевает возможность обратного выкупа доли иностранным концерном в течение последующих шести лет, подчеркивают в Минпромторге.

Renault объявил о приостановке деятельности в России в конце марта.

Компания Renault открыла первый российский офис в Москве в 1992–1993 годах, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия «Автофрамос». Это название было скомпоновано из слов «авто», «Франция» и «Москва». Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault Megane и Renault 19, а затем Clio Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault Logan, завершившееся в апреле 2005-го. Уже в 2006 году Logan стал самым продаваемым иностранным автомобилем в России. Доля Renault в капитале ОАО «Автофрамос» постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия», напрямую связав свое имя со славной историей компании.

Московский завод Renault создан на безе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей Renault там начался в 1998 году. До 1993 года завод «Москвич» носил название Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) и производил автомобили марки «Москвич». Производство было основано в 1930 году, автомобили семейства «Москвич» там производились с 1947 года.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«Москвич» Москва
Материалы по теме
На заводе АЗЛК загорелся один из цехов
Общество
Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы
Бизнес
Renault приостановила деятельность в России после обращения Зеленского
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter