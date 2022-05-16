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McDonald's объявил об уходе из России и продаже бизнеса

Рестораны будут проданы «местному покупателю». Источник РБК сообщил, что новая сеть ресторанов быстрого питания будет создана на базе бывших активов McDonald's, но под новым брендом. Открытие возможно уже в июне
McDonald's MCD $243,02 -0,36% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания McDonald's объявила, что окончательно покинет российский рынок, об этом говорится в ее сообщении. Она также начала процедуру продажи своего российского бизнеса.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускорение неопределенности в бизнес-среде привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's», — говорится в сообщении компании.

Она намерена продать рестораны в России «местному покупателю». При этом рестораны не будут использовать логотип McDonald's, «что повлечет за собой отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню McDonald's».

Рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под новым брендом
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Помимо этого, компания обозначила своим приоритетом сохранение рабочих мест. Она заявила, что будет стремиться к тому, чтобы сотрудники получали зарплату до закрытия сделки по продаже активов и в будущем смогли продолжить работу там же, при новом владельце.

Списание активов в результате ухода с российского рынка McDonald's оценивает в  $1,2–1,4 млрд. Объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд, сообщается на сайте.

Глава McDonald's Крис Кемпчински назвал объявление об окончательном уходе из России «чрезвычайно сложным». При этом он отметил, что компания имеет обязательства перед международным сообществом и должна оставаться непоколебимой в соблюдении своих ценностей, что означает, что McDonald's больше не может продолжать работать в стране.

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Источник РБК в компании сообщил, что активы компании будут проданы, однако рабочие места сохранятся. По его словам, на базе ресторанов «Макдоналдс» будет создана новая сеть быстрого питания под новым брендом. Открытие может состояться уже в июне, добавил собеседник РБК. Это же подтвердил источник ТАСС, добавив, что будет также сохранено меню.

По данным McDonald's, компания являлась самым крупным налогоплательщиком в индустрии общественного питания, обеспечивая около 25% всех налоговых поступлений в отрасли. Она также была крупнейшим работодателем для молодежи в индустрии питания (около 60% работников компании — студенты).

McDonald's объявил о временной приостановке работы своих 850 ресторанов в России 8 марта. Компания заверила, что сотрудники будут продолжать получать зарплату. Срок возобновления работы сеть тогда не назвала.

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McDonald`s сеть ресторанов быстрого питания
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