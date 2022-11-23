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На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть

Российский партнер британской Lush откроет на ее месте новую косметическую сеть
После ухода из России косметической марки Lush ее бывший локальный партнер планирует запустить новую сеть. Магазины под брендом Oomph займут точки британского ретейлера, включая флагманский магазин на Тверской улице
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Дмитрий Азаров, российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics, запускает новую сеть, также специализирующуюся на продажах косметики ручной работы. Уже в начале декабря магазины под брендом Oomph (перевод с англ. «шарм») откроются в Москве на семи площадках, которые ранее занимали точки Lush, рассказал РБК сам предприниматель. Бывший флагманский магазин Lush на Тверской улице также получит новую концепцию: кроме торговой зоны в нем теперь будет расположено кафе. Меню, преимущественно состоящее из выпечки, составлено партнером Азарова, шеф-ресторатором Гленом Баллисом (совместно, в частности, партнеры развивают ресторан Sangre Fresca).

Операционным управлением новым брендом будет заниматься компания ООО «Лист», созданная Азаровым в августе 2022 года. Инвестиции в новый проект он оценивает в 100 млн руб., для вложений в бизнес предприниматель использует собственные средства.

Британский косметический бренд Lush работал на российском рынке более 20 лет. В российском бизнесе — «Лаш Раша» — Lush принадлежало 35%, остальное было у Азарова. Он же отвечал за бизнес британского ретейлера и на Украине. К началу 2022-го сеть насчитывала 48 магазинов в России и 16 на Украине. Выручка компании в России в 2021 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 95,5 млн руб., следует из ее отчетности по РСБУ. Но на фоне начала специальной военной операции на Украине в начале марта британский производитель прекратил поставки продукции в Россию, а впоследствии списал свою долю в компании российского лицензиата. Долю в украинской компании (65%), по словам Азарова, он, в свою очередь, «подарил» иностранным партнерам и постепенно закрывал большую часть магазинов в России.

Чем известна Lush

Косметическая компания Lush Cosmetics основана в 1995 году, первая точка, где продавалась косметика, изготовленная с добавлением свежих овощей и фруктов, была открыта в британском графстве Дорсет. До запуска собственного бизнеса основатели компании трихолог Марк Константин и косметолог Лиз Беннет (всего у Lush шесть сооснователей) создавали формулы и поставляли продукцию компании The Body Shop, впоследствии компания выкупила права на производство косметики по их рецептурам за £6 млн. Также стороны подписали соглашение о не конкуренции, действовавшее до конца 1994 года. На текущий момент, по данным британского государственного реестра юридических лиц, основным бенефициаром компании (с долей свыше 25%, но менее 50% акций) является Марк Константин. По данным из отчета компании за 2021 финансовый год (закончился 30 июня 2021 года), общий оборот Lush (включая дочерние предприятия, лицензиатов и франчайзи) снизился на 2,9% в сравнении с тем же периодом в 2020 году и составил £780,2 млн. По состоянию на июнь 2021 года компания была представлена 919 магазинами в 48 странах.

Как будет выглядеть новая сеть

Под новым косметическим брендом первоначально будет производиться около ста наименований продуктов: мыло, шампуни, гели для душа, свечи. «В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегий. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани», — делится планами Азаров. Но он добавляет, что бывшие партнеры остаются ориентиром в бизнесе как компания, которая всегда «плыла против течения и добилась мирового успеха, ориентируясь в первую очередь не на коммерцию, а на принципы «честной торговли» (fair trade — некоммерческое движение, которое отстаивает принципы производства продукции с соблюдением справедливых стандартов международного трудового, экологического и социального регулирования. — РБК)».

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Производство продукции Oomph будет организовано на собственном заводе в Домодедово. Там же раньше делали небольшую часть продукции и для самой Lush — косметические маски из свежих компонентов с коротким сроком хранения. Под новое производство мощности площадки (сейчас составляют 500 кв. м) будут расширены, уточняет бизнесмен. Он отметил, что компания рассматривала вариант контрактного производства, но собственные мощности — «единственный вариант полного контроля качества».

Как и другие участники российского косметического рынка, на фоне санкций и нарушения логистики компания Азарова столкнулась со сложностями в поставках импортного сырья. Но, по его словам, с июня команда запасалась необходимыми ингредиентами впрок и в ближайшие месяцы не будет испытывать в них недостатка, а также продолжит искать альтернативные источники сырья.

По мнению члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, в текущих условиях у нового проекта есть ряд преимуществ. «Владелец знает предпочтения потребителей и сможет запуститься со звездными ходовыми позициями, а собственное производство даст возможность быть гибкими по новинкам, это работа не вслепую», — объясняет эксперт, добавляя, что сейчас основная задача бренда активировать часть лояльной аудитории, которую удалось сохранить.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский полагает, что частично аудиторию удастся сохранить благодаря оставшимся розничным точкам. «Возможно, что часть аудитории продолжит покупать товары в привычном магазине, если продукция под новым брендом устроит их по потребительским свойствам и цене. При достаточных ресурсах в продвижение бренда и удачный маркетинг, который покажет, что новая марка может предоставить схожий с Lush продукт, компания сможет вернуть часть позиций на рынке», — говорит эксперт.

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Теги
Анна Левинская
косметика продажи антироссийские санкции импорт новое производство
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