«Леруа Мерлен» сменит название в России

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Французская сеть хозяйственных магазинов «Леруа Мерлен», которая в 2023 году передала операционный контроль в России своему менеджменту, объявила о смене названия в стране на «Лема́на ПРО».

Ребрендинг пройдет в несколько этапов, первый планируется завершить в этом году, весь процесс — в 2025.

Компания объяснила новое название следующим образом:

«Новое название «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO) отражает все ключевые приоритеты компании:

LE — LEADER (фр.) — лидер рынка

Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство

Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность

PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов».

О планах передать бизнес в России владелец «Леруа Мерлен», французская группа ADEO сообщила в марте 2023 года. Тогда в компании отметили, что изменение не повлияет на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал решение ADEO «цивилизованным и разумным» и отметил, что власти будут помогать «российским управленцам в решении всех возникающих вопросов».

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