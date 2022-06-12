Рестораны «Вкусно и точка» открылись вместо «Макдоналдс». Фоторепортаж

Ресторан «Вкусно и точка» открылась вместо «Макдоналдс» в День России на Пушкинской площади. В Москве и области работают первые 15 точек сети. В понедельник, 13 июня, планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.

В новом меню присутствуют бургеры и закуски. В частности, там значатся бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам будут доступны пирожок с вишней, вафельный рожок, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре. «Биг Мака» и «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».

