Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы
Французский автомобильный концерн Renault передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Также доля Renault в «АвтоВАЗе» (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».
«Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» — Москве, как субъекту», — пояснил министр.
Он заверил, что завод не будет законсервирован, но на нем будут выпускаться другие автомобили, возможно, Lada.
Доля в «АвтоВАЗе» перейдет «НАМИ» с опционом на пять-шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если захочет вернуться. Мантуров при этом пояснил, что это будет, «условно, сделка «за рубль». Если владельцы будут инвестировать в компанию, это также будет учитываться в будущей стоимости акций в случае, если Renault захочет выкупить их обратно.
Оставшиеся 32% «АвтоВАЗа» принадлежат «Ростеху».
«НАМИ» вел разработку проекта российского автомобиля представительского и высшего классов Aurus. Сейчас у института 63,5% в ООО «Аурус».
РБК направил запрос представителю Renault в России.
«Автофрамос» создавался в конце 1990-х как совместное предприятие правительства Москвы и французской Renault, где у каждой из сторон было по 50%. Позже французская группа по частям выкупала предприятие и к 2012 году стала его полным владельцем. В 2014 году оно было переименовано в ЗАО «Рено Россия».
После начала российское операции на Украине Renault решила приостановить производство на своем заводе почти на неделю (с 28 февраля по 5 марта). В компании объяснили решение перебоями с поставками комплектующих. «Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов», — сообщали там.
Спустя месяц Renault объявила о приостановке всей деятельности в России.