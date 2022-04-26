Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы

На заводе продолжат выпускать автомобили, но уже другой марки, возможно, Lada. Также доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет институту НАМИ с правом обратного выкупа в течение пяти-шести лет

Французский автомобильный концерн Renault передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Также доля Renault в «АвтоВАЗе» (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».

«Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» — Москве, как субъекту», — пояснил министр.

Он заверил, что завод не будет законсервирован, но на нем будут выпускаться другие автомобили, возможно, Lada.

Доля в «АвтоВАЗе» перейдет «НАМИ» с опционом на пять-шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если захочет вернуться. Мантуров при этом пояснил, что это будет, «условно, сделка «за рубль». Если владельцы будут инвестировать в компанию, это также будет учитываться в будущей стоимости акций в случае, если Renault захочет выкупить их обратно.

Оставшиеся 32% «АвтоВАЗа» принадлежат «Ростеху».

«НАМИ» вел разработку проекта российского автомобиля представительского и высшего классов Aurus. Сейчас у института 63,5% в ООО «Аурус».

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РБК направил запрос представителю Renault в России.

«Автофрамос» создавался в конце 1990-х как совместное предприятие правительства Москвы и французской Renault, где у каждой из сторон было по 50%. Позже французская группа по частям выкупала предприятие и к 2012 году стала его полным владельцем. В 2014 году оно было переименовано в ЗАО «Рено Россия».

После начала российское операции на Украине Renault решила приостановить производство на своем заводе почти на неделю (с 28 февраля по 5 марта). В компании объяснили решение перебоями с поставками комплектующих. «Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов», — сообщали там.

Спустя месяц Renault объявила о приостановке всей деятельности в России.