Власти согласовали продажу российских активов владельца Zara

Сделка по продаже российских активов испанской группы Inditex получила одобрение правкомиссии. Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ — перезапустит магазины Zara под новыми брендами в апреле—мае

Фото: АГН «Москва»

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта одобрила сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Об этом сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил Евтухов, не уточняя других деталей. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre.

Группа Inditex — один из крупнейших мировых ретейлеров одежды, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. В марте 2022 года компания на фоне начала российской военной спецоперации на Украине приостановила работу и временно закрыла магазины в России.

По словам замглавы Минмпромторга, Inditex передает новым владельцам все свои торговые площадки в России. По информации замминистра, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле—мае [2023 года]», — добавил Евтухов. Сумму сделки в министерстве не озвучили.

Ранее, 4 апреля, в телеграм-каналах и СМИ появились видео с витринами MAAG на Кузнецком Мосту в Москве, где прежде был магазин сети Zara. Магазин под этой маркой, по данным экспертов, запланирован также к открытию в ТРЦ «Авиапарк».

Что известно о сделке по продаже Zara

В конце октября 2022 года стало известно, что Inditex договорилась о продаже АО «Новая Мода» ближневосточной инвестиционной компании Daher Group. Как уточнялось в отчетности испанского холдинга за 2022 год (.pdf), договоренности между компаниями предусматривают, что испанцы передадут новому владельцу 245 из 514 магазинов, которыми компания управляла в России. Оставшиеся 269 точек будут закрыты, подтверждал холдинг изданию El Pais. Также условия сделки предполагают, что Daher Group будет открывать магазины, совершенно не связанные с Inditex Group, но в случае возникновения «новых обстоятельств», позволяющих Inditex возобновить присутствие на российском рынке, она рассмотрит предоставление франшизы на свои бренды Daher Group.

Комментируя вероятность возвращения на российский рынок на таких условиях, гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас отмечал, что не считает, что это может произойти в краткосрочной перспективе.

РБК обратился за комментариями в Inditex в России, а также в аффилированную с Daher Group Azadea Group.

В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки Inditex, начали ликвидацию, следует из базы СПАРК, в частности, она коснулась операционных компаний сетей Oysho и Zara Home.

До завершения сделки Inditex выделила €231 млн для поддержания российского бизнеса, в том числе на персонал и аренду. На Россию приходилось около 8,5% глобальной EBITDA группы. По итогам 2022 года EBITDA повысилась на 20%, до €8,6 млрд, по сравнению с показателем в 2021 году. Чистая прибыль Inditex увеличилась на 27% и достигла €4,13 млрд. Выручка год к году выросла на 17,5%, до €32,6 млрд.

Чем известен покупатель

Daher Group считается владельцем одного из крупнейших торговых центров в мире — Dubai Mall. Одно из его дочерних предприятий — ливанская Azadea Group — владеет франшизой брендов Inditex в Алжире, Бахрейне, Катаре и Омане. Также среди международных марок, магазинами которых на условиях франчайзинга управляет Daher Group, — Adidas, Calzedonia, Mango, Gap, Tezenis, Urban Outfitters, Reserved и ряд других (всего, по собственным данным, у группы более 37 брендов на Ближнем Востоке и в Африке). Azadea контролирует более 700 магазинов в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Кипр, Египет, Гану, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кению, Кувейт, Ливан, Оман, Катар и ОАЭ.

Azadea в 1978 году основал бизнесмен Вассим Дахер. Среди акционеров компании по состоянию на 2015 год были также два его младших брата — Хассан и Саид. Судя по деловой социальной сети LInkedIn, Саид Дахер на текущий момент — генеральный директор компании. Ранее Bloomberg оценивал состояние братьев в 2015 году в размере как минимум $1,4 млрд. В последующие годы в списке миллиардеров издания они не упоминались.