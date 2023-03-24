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Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес менеджменту

Владелец Leroy Merlin французская ADEO передаст российский бизнес локальному менеджменту
Владелец сети Leroy Merlin передаст бизнес локальному менеджменту. Изменение не повлияет на бизнес, подчеркнули в компании
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Французская группа ADEO, владелец строительной и DIY сети Leroy Merlin, передаст российскую компанию локальному менеджменту. Об этом РБК сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что изменение не повлияет бизнес компании, ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. Ретейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны.

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Анна Левинская
Leroy Merlin сделка санкции
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