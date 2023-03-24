Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес менеджменту

Владелец сети Leroy Merlin передаст бизнес локальному менеджменту. Изменение не повлияет на бизнес, подчеркнули в компании

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Французская группа ADEO, владелец строительной и DIY сети Leroy Merlin, передаст российскую компанию локальному менеджменту. Об этом РБК сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что изменение не повлияет бизнес компании, ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. Ретейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны.

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