Владелец KFC сообщил о процессе продажи российской сети местной компании

Сделка по покупке местным оператором сети ресторанов KFC, принадлежащих компании Yum! Brands, успешно продвигается. Местный оператор вступил в права собственности сетью пиццерий Pizza Hut, которыми также владеет компания

Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Владелец ресторанов KFC, компания Yum! Brands, находится в процессе передачи собственности на российскую сеть местному оператору, после чего компания полностью уйдет с рынка России.

Кроме того, местный оператор вступил в права собственности на сеть ресторанов Pizza Hut и начал ребрендинг.

«Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть ресторанов по франшизе, местному оператору», — говорится в сообщении Yum! Brands.

В России по состоянию на август 2021 года была открыта 1 тыс. ресторанов KFC, большинство работает по франшизе. Yum! Brands принадлежит 70 ресторанов в стране.

В пресс-службе KFC в России сообщили РБК, что на данный момент Yum! Brands рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору, любой из которых предполагает сохранение рабочих мест за сотрудниками.

«Важно отметить, что большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — заявили в пресс-службе сети.

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В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития в стране. После завершения сделки по KFC компания полностью уйдет с рынка.

В начале мая один из франчайзи Yum! Brands, компания AmRest, пытался продать 267 ресторанов KFC и Pizza Hut в России инвестфонду «ВТБ Капитал», однако сделка не состоялась из-за наложенных на ВТБ санкций, писал «Коммерсантъ».

После начала военной операции на Украине многие иностранные компании, в том числе в сфере общественного питания, объявили об уходе или приостановке деятельности на территории России. Так, «Макдоналдс» продал 850 ресторанов бизнесмену Александру Говору, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало сеть в Сибири. Теперь рестораны открываются под брендом «Вкусно — и точка», а юрлицо сети сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Поменялся и логотип — на нем изобразили бургер в виде красного круга с двумя оранжевыми палочками картофеля фри на зеленом фоне.

Первый ресторан Pizza Hut в СССР открылся 8 марта 1990 года. В 1997 году в съемках рекламы сети «Пицца Хат» принимал участие бывший президент Михаил Горбачев.

Будущие рестораны KFC появились в России в 1993 году под брендом «Ростик'с». В июне 2005 года компании «Ростик Групп» и Yum! Brands подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало формирование нового объединенного бренда «Ростик’с — KFC», а в 2010 Yum! Brands полностью выкупила сеть, переименовав рестораны.