«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица

Теперь юрлицо компании называется «Ле Монлид» вместо «Леруа Мерлен Восток». Год назад владелец сети, французская группа ADEO, объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту. Компанию здесь возглавляет француз Дефассье

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Подразделение Leroy Merlin («Леруа Мерлен») в России сменило название юрлица в рамках передачи российского бизнеса французской компании менеджменту, сообщили РБК в пресс-службе «Леруа Мерлен».

«В рамках реализации намерения о передаче управления локальному менеджменту, объявленного в марте 2023 года, компания проводит ряд внутренних изменений. В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «ЛЕ МОНЛИД» без изменения юридического лица», — говорится в сообщении. Это уже отражено на сайте компании.

В «Леруа Мерлен» подчеркнули, что она продолжает работу в обычном режиме, решений о ребрендинге пока не принято.

«Леруа Мерлен» владеет французская группа ADEO. Первый магазин в России открылся в 2004 году в Мытищах, там зарегистрирована и «Ле Монлид». Сейчас в стране более ста гипермаркетов сети. Подразделение в России возглавляет Лоран Дефассье, который занял пост гендиректора в июле 2019 года. Свою карьеру в компании Дефассье начал в 1998 году в качестве контролера управления, а в Россию приехал в 2010 году, заняв позицию регионального директора региона «Север и Сибирь». Его заместитель Марина Фытова работает в компании с 2007 года, свою карьеру она начинала в должности продуктового менеджера.

Объявляя в прошлом году о передаче управления российской компанией локальному менеджменту, в ADEO подчеркнули, что изменение не повлияет на бизнес ни в части взаимоотношений с партнерами и клиентами, ни в части деятельности персонала — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.



Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал решение ADEO «цивилизованным и разумным» и отметил, что власти будут помогать «российским управленцам в решении всех возникающих вопросов».

В прошлом году Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний (принадлежат иностранным владельцам более чем на 50%) в России в 2022-м, и «Леруа Мерлен» заняла в нем первое место. Ее выручка в России по итогам 2022 года, по данным агентства INFOLine, составила 529,7 млрд руб. Сама компания не раскрывала такие данные.