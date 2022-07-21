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Levi's нашел покупателя части российских магазинов

Один из магазинов джинсового бренда Levi's открылся в Москве под брендом JNS. Владелец точки, связанный с дистрибьютором спортивной одежды Lestate, выкупил права аренды, сток и договаривается о покупке других магазинов Levi's
Levi Strauss & Co. LEVI $18,9 +2,94% Купить
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Покидающий российский рынок крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (бренд Levi's) договорился о продаже прав аренды на свой магазин в торговом центре «Авиапарк» и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate. Компании договариваются о продаже и других точек Levi's, сообщил РБК представитель дистрибьютора, не уточняя их количество и наименования торговых центров. Факт переговоров о передаче прав аренды на другие магазины подтвердил источник, знакомый с ходом сделки от американской стороны.

В российском представительстве Levi's сделку не комментируют.

В Levi's сообщили о приостановке работы магазинов в России
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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В четверг в «Авиапарке» на месте магазина Levi's уже открылся магазин под маркой JNS: судя по видео, предоставленному РБК одним из покупателей, ретейлер сохранил оборудование и продукцию магазина Levi's.

Управляет магазином JNS ООО «Спорт Поинт», которому также принадлежит одноименная сеть из десяти мультибрендовых магазинов спортивной одежды и обуви в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и на территории СНГ. В ассортименте сети бренды Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Puma.

Владелец «Спорт Поинта» — предприниматель Роман Самсонов, в прошлом он был также совладельцем ООО «Профи Трейд» операционной компании Lestate, сегодня ее единственным бенефициаром, по данным ЕГРЮЛ, выступает Тимофей Кундюков. Как пояснил представитель Lestate, Самсонов и Кундюков остаются партнерами по бизнесу.

Lestate, как пояснил ее представитель, намерена сохранить максимальные объемы Levi's в точках JNS, но под этим брендом будет развиваться мультибрендовая сеть. Сейчас в магазине продается сток, выкупленный у Levi's, в дальнейшем компания рассматривает как прямые поставки продукции производителя, так и параллельный импорт.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Levi's прекратил поставки на российский рынок в марте 2022 года из-за последствий начала военной спецоперации на Украине. Свое решение компания объяснила «огромными перебоями», которые «делают нормальный бизнес невозможным», в дальнейшем топ-менеджмент отмечал, что в 2022 году не намерен открывать магазины.

В России марка работала с 1993 года, сегодня под брендом работает около 90 точек, часть из них управляется франчайзи. Совокупная выручка группы в 2021 году достигла $5,7 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%. Выручка управляющего брендом ООО «Леви Штраусс Москва» в 2021 году составила по РСБУ 9,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Выручка ООО «Спорт Поинт» по РСБУ в 2021 году превысила 478 млн руб., чистая прибыль равнялась 11,4 млн руб. Аналогичные показатели ООО «Профи трейд» — 1,5 млрд и 28,4 млн руб. соответственно.

 

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Теги
Анна Левинская, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Ретейлеры торговля одеждой продажа бизнеса
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