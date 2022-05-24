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Deloitte продолжит работу в России под новым названием

Deloitte вслед за остальными аудиторами «большой четверки» объявила об уходе из России и Белоруссии в марте. Компания продолжит оказывать услуги в этих странах под брендом «Деловые решения и технологии»
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Российский офис консалтинговой компании Deloitte продолжит работу в России и Белоруссии под названием «Деловые решения и технологии», сообщили в пресс-службе.

«Мы продолжим оказывать своим клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме с неизменно высоким уровнем качества, как это было на протяжении 30 лет нашей работы на рынке», — заверили в компании.

В «Деловых решениях и технологиях» работают 3 тыс. сотрудников, офисы компании находятся в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске, указано в пресс-релизе.

Вся «большая четверка» аудиторов заявила об остановке работы в России
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7 марта Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу своеобразных «франшиз», предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса. В России под брендами четырех компаний работают фирмы с полностью российскими акционерами, и они сразу заявили, что сохранят персонал и продолжат предоставлять услуги.

Штаб-квартира Deloitte находится в Великобритании. Она оказывает компаниям услуги в области аудита, налогообложения и права, консалтинга, финансового консультирования и управления рисками.

В начале мая Лондон объявил о новом пакете санкций против Москвы из-за военной операции на Украине. В частности, королевство решило лишить российские компании доступа к консалтинговым, бухгалтерским и пиар-услугам.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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