Французская сеть L'Occitane продала российские магазины

Магазины, ранее принадлежавшие французской сети L'Occitane и недавно сменившие вывески на «Л'Окситан», перешли под контроль российских топ-менеджеров. Россия обеспечивала французскому ретейлеру более 3% всех продаж

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

У юридического лица косметической сети L'Occitane, с недавних пор работающей в России под брендом «Л'Окситан», 10 июня 2022 года изменился состав учредителей. Как следует из данных ЕГРЮЛ, вместо зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International S.A. российским ООО «Л'Окситан Рус» теперь владеют его гендиректор Ростислав Коваленко (31%) и топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов (все по 23%).

Доли новых собственников компании находятся в залоге у L'Occitane International. Коваленко не стал комментировать подробности сделки и будущее поставок продукции от производителя, но отметил, что «Л'Окситан Рус» работает как независимая компания, а текущих запасов хватит более чем на год. Французский производитель косметики ранее заявил, что не будет поставлять продукцию в Россию.

L'Occitane объявила о закрытии магазинов и приостановке интернет-продаж в России в апреле 2022 года, на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения деятельности в России после начала военной спецоперации на Украине. До этого компания сократила деловые операции в стране и приостановила инвестиции. В июне все магазины возобновили работу под обновленным брендом «Л'Окситан».

Сегодня под маркой «Л'Окситан» работают 100 собственных и 65 партнерских магазинов. В последней доступной консолидированной отчетности L'Occitane International указано, что в финансовом году, закончившемся 31 марта 2021-го, выручка сети в России достигла почти €51 млн (около 4,4 млрд руб.), что соответствовало 3,3% всех продаж. Россия была седьмым по размеру выручки рынком для группы. Для сравнения: наибольшие продажи — €263,6 млн, или 17,1% всей выручки, — приходились на Китай.

В 2021 году выручка ООО «Л'Окситан Рус» по РСБУ достигла 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 584 млн руб.

