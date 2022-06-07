Российское отделение EY назвало бренд, под которым будет работать

Фото: b1.ru

Отделенная от международной сети EY российская практика получила название Б1, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Компании под новым брендом Б1 продолжат работу с клиентами в качестве группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY», — сказали в компании.

В пресс-службе заявили, что новое название отражает главные ценности компании — «лучшая команда квалифицированных специалистов, высокое качество услуг и лидерство на рынке». Под брендом Б1 продолжится оказание услуг по четырем основным направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, налоговые и юридические услуги.

В марте все компании «большой четверки» аудиторов заявили об остановке работы в России и анонсировали отделение российских офисов от глобальных сетей. «Глобальная организация EY больше не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями юридические и физические лица в любой точке мира», — заявила тогда EY.

В российском подразделении компании работают 4,7 тыс. сотрудников.