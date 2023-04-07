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Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 12:09
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 12:08 
5 акций, чтобы заработать на экономике Китая. И да — они все российские Инвестиции, 12:07
Порошенко пришел на богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре Общество, 12:01
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Минобороны Армении прояснило ситуацию с участием Еревана в учениях США Политика, 11:41
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«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды

С конца февраля 2022 года многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие за последний год своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК
KFC
В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав владения на сеть ресторанов быстрого питания KFC ижевскому франчайзи ООО &laquo;Смарт сервис ЛТД&raquo;. После завершения сделки последний получит 70 ресторанов сети и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. В декабре польский ресторанный холдинг Amrest Group сообщил о продаже 215 ресторанов KFC, которыми владел по франшизе, ООО &laquo;Альмира&raquo; за &euro;100 млн. В январе 2023 года на некоторых московских ресторанах KFC начали менять вывески на Rostic&#39;s. В пресс-службе компании &laquo;Юнирест&raquo; (ранее ООО &laquo;Ям ресторантс Раша&raquo;), управляющей брендами &laquo;Ростикс&raquo; и KFC в России, заявили, что компания сейчас только тестирует разные варианты логотипов. Первый &laquo;Ростик&rsquo;с&raquo; появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети &laquo;Ростик Групп&raquo; и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда &laquo;Ростик&rsquo;с&nbsp;&mdash; KFC&raquo;. Еще через пять&nbsp;лет Yum! Brands полностью выкупила бизнес&nbsp;и сеть продолжила развиваться под брендом KFC.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС, АГН «Москва»

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав владения на сеть ресторанов быстрого питания KFC ижевскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». После завершения сделки последний получит 70 ресторанов сети и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. В декабре польский ресторанный холдинг Amrest Group сообщил о продаже 215 ресторанов KFC, которыми владел по франшизе, ООО «Альмира» за €100 млн.

В январе 2023 года на некоторых московских ресторанах KFC начали менять вывески на Rostic's. В пресс-службе компании «Юнирест» (ранее ООО «Ям ресторантс Раша»), управляющей брендами «Ростикс» и KFC в России, заявили, что компания сейчас только тестирует разные варианты логотипов.

Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». Еще через пять лет Yum! Brands полностью выкупила бизнес и сеть продолжила развиваться под брендом KFC.

Starbucks
Американская компания приостановила работу всех своих 130 заведений в России в марте, в мае заявила об уходе из России. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания &laquo;Синдика&raquo;. В августе сеть сменила название на Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС, Андрей Любимов / РБК
Американская компания приостановила работу всех своих 130 заведений в России в марте, в мае заявила об уходе из России. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика». В августе сеть сменила название на Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике
Coca-Cola
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО &laquo;Мултон партнерс&raquo;). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом &laquo;Добрый cola&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК, Максим Шепинков / ТАСС

8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом «Добрый cola»

Zara
Испанский ретейлер одежды Inditex, который развивает бренды Zara, Pull&amp;Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, приостановил&nbsp;работу в марте 2022 года и временно закрыл магазины в России. В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки ретейлера, начали ликвидацию. В апреле 2023 года стало известно, что покупателем российского бизнеса Inditex выступила&nbsp;компания Fashion And More Management DMCC. Компания с таким&nbsp;же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов&nbsp;&mdash; Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET до конца весны.&nbsp;
Фото: Shutterstock , Андрей Любимов / РБК

Испанский ретейлер одежды Inditex, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, приостановил работу в марте 2022 года и временно закрыл магазины в России. В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки ретейлера, начали ликвидацию. В апреле 2023 года стало известно, что покупателем российского бизнеса Inditex выступила компания Fashion And More Management DMCC. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET до конца весны. 

Valio
Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет &laquo;Велком&raquo;. В июле в компании &laquo;Валио&raquo; сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС, Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа

Pizza Hut
В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески &laquo;Пицца Н&raquo;. Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC

«Макдоналдс»
Сеть &laquo;Макдоналдс&raquo; объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая &laquo;Макдоналдс&raquo; заявил&nbsp;о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания &laquo;ГиД&raquo; управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого &laquo;Макдоналдса&raquo; в СССР&nbsp;&mdash; в Москве на Пушкинской&nbsp;&mdash; открылся первый ресторан новой сети, названием стало &laquo;Вкусно &mdash; и точка&raquo;
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»

Hamleys
Магазины Hamleys, по информации &laquo;КоммерсантЪ&raquo;, станут &laquo;Винни&raquo;, в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте. Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети&nbsp;&mdash; АО &laquo;Вандеркинд&raquo; (по данным &laquo;Ъ&raquo;, входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой &laquo;Винни&raquo;). В Москве и области работают восемь магазинов &laquo;Винни&raquo;, из них три&nbsp;&mdash; на месте бывших Hamleys
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости, Андрей Любимов / РБК

Магазины Hamleys, по информации «КоммерсантЪ», станут «Винни», в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте.

Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети — АО «Вандеркинд» (по данным «Ъ», входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой «Винни»). В Москве и области работают восемь магазинов «Винни», из них три — на месте бывших Hamleys

Lush
В российском бизнесе (&laquo;Лаш Раша&raquo;) британской компании Lush принадлежало 35%, остальное&nbsp;&mdash; ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph&nbsp;&mdash; тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме&nbsp;торговой зоны появилось кафе
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

В российском бизнесе («Лаш Раша») британской компании Lush принадлежало 35%, остальное — ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph — тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме торговой зоны появилось кафе

L'Occitane
Французская косметическая сеть магазинов L&#39;Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица&nbsp;&mdash; новыми владельцами вместо L&#39;Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской &laquo;Л&#39;Окситан&raquo;
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС

Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»

Sephora
В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beaut&eacute;
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté

Levi's
В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&amp;Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ &laquo;Авиапарк&raquo; российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi&rsquo;s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ «Авиапарк» российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi’s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть

Helly Hansen
Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические &laquo;Хансен&raquo;. По информации &laquo;Коммерсанта&raquo;, российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию
Фото: Андрей Любимов / РБК

Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические «Хансен». По информации «Коммерсанта», российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами. Reserved сменил название на RE
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости

Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.

Reserved сменил название на RE

Cropp&nbsp;&mdash; CR
Фото: Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Cropp — CR
Sinsay&nbsp;&mdash; СИН
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Sinsay — СИН
House&nbsp;&mdash; XC
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
House — XC
Mohito&nbsp;&mdash; М
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Mohito — М
Maxibon
На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&amp;R и Nestl&eacute; со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском.&nbsp;&mdash; РБК) 25 июля появилась новость о &laquo;новых вкусах&raquo;. В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано &laquo;новое имя, любимый вкус&raquo;) и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)
Фото: Алиса Копчугова / РБК, Андрей Любимов / РБК

На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&R и Nestlé со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском. — РБК) 25 июля появилась новость о «новых вкусах». В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано «новое имя, любимый вкус») и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)

Paulig
Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО &laquo;Милфудс&raquo; и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti
Фото: fontankaspb / Telegram

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti

Журналы холдинга Independent Media
В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с &laquo;эскалацией гуманитарного кризиса&raquo;. Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, &laquo;Домашний очаг&raquo;, &laquo;Популярная механика&raquo;, Men&rsquo;s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов. Cosmopolitan стал VOICE
Фото: cosmo.ru, thevoicemag.ru

В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.

Cosmopolitan стал VOICE

Esquire&nbsp;&mdash; &laquo;Правила жизни&raquo;
Фото: esquire.ru, pravilamag.ru
Esquire — «Правила жизни»
Men&rsquo;s Health&nbsp;&mdash; Men Today
Фото: mhealth.ru, mentoday.ru
Men’s Health — Men Today
&laquo;Домашний очаг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Новый очаг&raquo;
Фото: GoodHouse.ru, novochag.ru
«Домашний очаг» — «Новый очаг»
Harper&#39;s Bazaar&nbsp;&mdash; The Symbol
Фото: bazaar.ru, thesymbol.ru
Harper's Bazaar — The Symbol
&laquo;Популярная Механика&raquo;&nbsp;&mdash; TechInsider
Фото: PopMech.ru, techinsider.ru
«Популярная Механика» — TechInsider
Завод Renault
6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО &laquo;Рено Россия&raquo; в АО &laquo;Московский автомобильный завод Москвич&raquo;. В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с &laquo;дефицитом средств на поддержание работы в России&raquo;. Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию&nbsp;&mdash; в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО &laquo;Москвич&raquo;. В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки &laquo;Москвич&raquo;. Производство на заводе стартовало в ноябре
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС, Антон Новодережкин / ТАСС

6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».

Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич». Производство на заводе стартовало в ноябре

Shell
В мае 2022 года англо-нидерландская компания Shell объявила о выходе из совместных проектов с &laquo;Газпромом&raquo; и &laquo;Газпром нефтью&raquo;, а также о прекращении участия в проекте &laquo;Северный поток 2&raquo; в связи с тяжелой геополитической ситуацией. Также компания заявила о продаже своих заправочных станций и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Покупателем активов стал &laquo;Лукойл&raquo;. После завершения сделки было&nbsp;принято решение о ребрендинге заправок и завода. Теперь они будут развиваться под финской маркой Teboil, которой компания &laquo;Лукойл&raquo; владеет с 2005 года
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Антон Ваганов / Reuters
В мае 2022 года англо-нидерландская компания Shell объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпром нефтью», а также о прекращении участия в проекте «Северный поток 2» в связи с тяжелой геополитической ситуацией. Также компания заявила о продаже своих заправочных станций и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Покупателем активов стал «Лукойл». После завершения сделки было принято решение о ребрендинге заправок и завода. Теперь они будут развиваться под финской маркой Teboil, которой компания «Лукойл» владеет с 2005 года
Аудиторские и консалтинговые компании
Ernst &amp; Young (EY) Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst &amp; Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд &laquo;Б1&raquo;
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru

Ernst & Young (EY)

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд «Б1»

Deloitte 7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием &laquo;Деловые решения и технологии&raquo;. О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники &laquo;большой четверки&raquo; аудиторов&nbsp;&mdash; PwC и KPMG
Фото: Zuma / ТАСC, delret.ru

Deloitte

7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».

О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG

PwC Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием &laquo;Технологии Доверия&raquo;
Фото: Danish Siddiqui / Reuters, tedo.ru

PwC

Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием «Технологии Доверия»

KPMG Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept
Фото: Sean Gallup / Getty Images, kept.ru

KPMG

Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept

Консалтинг в сфере недвижимости
CBRE В марте&mdash;апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP
Фото: officelovin.com, rentnow.ru

CBRE

В марте—апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP

JLL Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate
Фото: us.jll.com, ibcrealestate.ru

JLL

Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate

Colliers стала Nikoliers
Фото: colliersinternational / VK, nikoliers / VK

Colliers стала Nikoliers

Cushman &amp; Wakefield Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership
Фото: cmwp.ru

Cushman & Wakefield

Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership

Авторы
Теги
Анна Захарова, Ева Добросердова
При участии
Анастасия Антипова, Александр Ситюков
мультимедиа Макдоналдс Вкусно – и точка Renault
Пространство выбора
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