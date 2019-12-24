Эрдоган бросил силы на Москву

Что будет обсуждать в российской столице турецкая военно-дипломатическая делегация

Президент Турции направил на переговоры в Москву делегацию дипломатов и военных. Они должны обсудить наступление сирийских сил в Идлибе и ситуацию в Ливии, где Реджеп Эрдоган обнаружил российских наемников

Фото: Murad Sezer / Reuters

Обострение в Идлибе

23 декабря в Москву на переговоры приехала турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Визит был анонсирован на самом высоком уровне — о нем сообщил в воскресенье, 22 декабря, на выступлении в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, в составе делегации помимо заместителя главы МИДа заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности. Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская правительственная армия начала наступление на южную границу провинции. По словам Эрдогана, это вызвало волну беженцев, с которой Турция не сможет справиться. Из-за участившихся бомбардировок Идлиба «более 80 тыс. наших братьев бежали из Идлиба к границе с нашей страной», сказал он (всего, заявляет Анкара, на территории Турции находятся уже около 3,7 млн беженцев из Сирии).

Идлиб остается последним неподконтрольным правительству Сирии районом страны, в котором находятся преимущественно представители террористических отрядов. К лету этого года, по оценкам российских властей, контроль над регионом целиком перешел к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», обе запрещены в России). Еще в мае 2017 года Россия, Турция и Иран создали в Идлибе зону деэскалации. А в сентябре прошлого года лидеры России и Турции в Сочи согласовали следующий этап урегулирования ситуации: Владимир Путин и Эрдоган договорились, что нужно размежевать умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону шириной 15–20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Разделением радикальных и умеренных группировок должна была заняться Анкара. Однако этот процесс так и не начался. При этом режим прекращения огня в Идлибе никогда не распространялся на действия против террористических группировок, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», поэтому российские ВКС наносят авиаудары по боевикам этой группировки.

В августе ситуация в районе уже едва не привела к прямому военному столкновению Сирии и Турции. Тогда сирийская правительственная армия начала наступление на юге и взяла под контроль город Хан-Шейхун. При этом один из 12 турецких наблюдательных пунктов, в городе Мурак, оказался на захваченной Дамаском территории. Кроме того, 19 августа сирийские военные обстреляли трассу Дамаск — Алеппо на пути турецкого конвоя, который двигался на юг зоны.

Заявления Эрдогана в связи с Идлибом направлены на внутреннюю аудиторию — он показывает, что контролирует происходящее там, следит за ситуацией, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. Визит турецкой делегации, по его словам, скорее всего, является частью подготовки поездки Владимира Путина в Стамбул 8 января. «Это не настолько неожиданная поездка, как можно предположить из заявлений самого Эрдогана», — отметил эксперт в разговоре с РБК. По его мнению, происходящее сейчас в Идлибе соответствует заранее обговоренному сценарию: «Вряд ли Россия начала совместную с [президентом Сирии Башаром] Асадом операцию без предварительных договоренностей с Анкарой». Боевые действия в Идлибе возобновились после того, как Турция достигла заявленных целей в ходе операции «Источник мира» против курдов на северо-востоке Сирии.

В поисках компромисса по Ливии

Источник Reuters в турецкой делегации сообщил, что еще одной темой обсуждения станет ситуация в Ливии и возможное размещение в этой стране турецких войск — в ноябре Анкара и Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве. Всю прошлую неделю президент Эрдоган делал заявления на эту тему. Сначала 17 декабря он сказал, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемому Фаизом Сараджем, включая отправку туда своих военных. Большинство государств — членов ООН признают ПНС единственным легитимным органом власти в Ливии. Затем 20 декабря Эрдоган заявил, что на стороне главного противника Сараджа — командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара — воюют наемники из российской ЧВК Вагнера. «Они посредством так называемой группы Вагнер действуют в Ливии буквально как наемники Халифы Хафтара. Вы знаете, кто им платит. Для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу», — сказал Эрдоган. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее назвал домыслами сообщения о присутствии в Ливии российских наемников.

В апреле Хафтар объявил о наступлении на Триполи (столица страны, где заседает правительство Сараджа), однако на подступах к городу продвижение войск ЛНА замедлилось, а позднее полностью остановилось. 12 декабря, спустя более чем восемь месяцев после начала наступления, Хафтар объявил о том, что настало время для новой «решающей битвы» за Триполи.

В ливийском конфликте Россия занимает неопределенную позицию, и нельзя говорить, что Москва поддерживает исключительно Халифу Хафтара, объяснил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Цель Москвы в Ливии — закрепление позиций в стране для будущих переговоров, считает эксперт. «Значительно большую, чем Россия, помощь Хафтару оказывают, например, Египет или ОАЭ», — отметил он.

Вместе с тем все меньше стран готовы «вкладываться» в фельдмаршала, в том числе и Россия, потому что он стал слишком токсичным. В воскресенье ЛНА пообещала сбивать гражданские самолеты, используемые в военных целях. Такое заявление представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сделал после того, как военные отследили летевший из Стамбула в Ливию Boeing 747-412, на борту которого была военная техника. «Сейчас Хафтар выполняет грязную работу — расчистку пространства для будущего политического компромисса», — продолжил Мардасов. Поэтому, предположил он, здесь Москве и Анкаре есть о чем договариваться: о разграничении сфер влияния, как в Сирии, или об установлении в стране статус-кво. Планы Хафтара взять Триполи эксперт оценил скептически — исход боев за последние несколько месяцев показывает, что у него недостаточно для этого сил.