Общество
0

РСТ рассказал, когда застрявшие на Кубе россияне вылетят домой

РСТ: застрявшие на Кубе россияне смогут вернуться в Россию сегодняшним рейсом
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Отмененный вчерашний рейс с Кубы в Россию выполнят сегодня, 24 января, в 18:00 по местному времени (2:00 по мск 25 января), сообщил РБК руководитель пресс-службы российского союза туроператоров (РСТ) Артур Абдюханов.

«Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен. По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18:00 по местному времени», — сказал он.

Всем туристам продлили проживание в отелях, в 15:00 (по местному времени) туроператоры должны будут организовать трансфер туристов из гостиниц в аэропорт.

РБК обратился за комментарием в АТОР, направил запрос в Conviasa

Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса на сутки
Общество
Фото:stbar1964 / Shutterstock

Как ранее писал SHOT, из-за отмены рейса на Кубе остаются сотни россиян. По данным телеграм-канала, причиной переноса стала техническая неисправность самолета авиакомпании Conviasa.

Речь идет о рейсе из Санкт-Петербурга в Варадеро, который должен был вылететь 23 января в 22:30, отдыхающие на Кубе должны были вернуться в Россию этим же рейсом. Как пишет SHOT, сначала отправление перенесли на сутки, затем — еще на один день. После продолжительных разбирательств пассажирам, по их словам, сообщили о поломке воздушного судна.

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александра Озерова
Куба Россия рейс отмена рейсов Российский союз туроператоров новости
