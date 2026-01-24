РСТ рассказал, когда застрявшие на Кубе россияне вылетят домой

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Отмененный вчерашний рейс с Кубы в Россию выполнят сегодня, 24 января, в 18:00 по местному времени (2:00 по мск 25 января), сообщил РБК руководитель пресс-службы российского союза туроператоров (РСТ) Артур Абдюханов.

«Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен. По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18:00 по местному времени», — сказал он.

Всем туристам продлили проживание в отелях, в 15:00 (по местному времени) туроператоры должны будут организовать трансфер туристов из гостиниц в аэропорт.

РБК обратился за комментарием в АТОР, направил запрос в Conviasa

Как ранее писал SHOT, из-за отмены рейса на Кубе остаются сотни россиян. По данным телеграм-канала, причиной переноса стала техническая неисправность самолета авиакомпании Conviasa.

Речь идет о рейсе из Санкт-Петербурга в Варадеро, который должен был вылететь 23 января в 22:30, отдыхающие на Кубе должны были вернуться в Россию этим же рейсом. Как пишет SHOT, сначала отправление перенесли на сутки, затем — еще на один день. После продолжительных разбирательств пассажирам, по их словам, сообщили о поломке воздушного судна.