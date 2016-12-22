Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии

В Ливию переброшены российские военные для поддержки военачальника Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка контингента проходила в течение последних месяцев, подтвердили источники РБК

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Россия перебросила в Восточную Ливию несколько «дюжин» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве. По данным газеты, военные занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелые вооружения. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил и источник, близкий к Минобороны. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, указал он, переброска началась в последние месяцы. Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия страны во главе с фельдмаршалом Хафтаром, российское присутствие, в частности, связано с нефтегазовыми интересами.

Халифа Хафтар (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

По данным The Sun, о предполагаемой активности России в Ливии накануне была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник. «Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и нефтяным шокам, которые зависят от ситуации в Ливии», — ​предупредил источник британской газеты.

Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы «тревожной», но «ожидаемой». «Они [россияне] без сомнения попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке [в своих политических целях]», — сказал парламентарий. Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для «противодействия российской угрозе» в Ливии, пишет The Sun.

«Мы не можем это игнорировать», — прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.

Раздробленная Ливия После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не сформировалось единого центра управления страной. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, образовавшихся весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН. Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Парламент там поддерживает национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Тот в феврале обращался к России за военной помощью.



Кроме двух правительств в Ливии существует множество народных ополчений, так называемых региональных милиций. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.



В неблагоприятной ситуации в Ливии стоит винить прежде всего Великобританию и ее союзников по НАТО, прокомментировал председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Оставляя за скобками бредовость самой идеи, приписываемой нашей стране (Россия, оказывается, будет оттуда засылать нелегальных мигрантов в Европу в еще более массовом порядке), замечу только, что Ливию в ее нынешний хаос (включая вытекающую из этого хаоса трагедию массовой миграции в Европу) ввергли еще семь лет назад именно британцы с союзниками по НАТО). Цинично обманув при этом нашу страну, не возразившую тогда в СБ ООН против режима бесполетного неба над Ливией в интересах защиты гражданского населения», — написал Косачев на свой странице в Facebook.

«Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией на протяжении семи лет?» — говорится в сообщении посольства России в Великобритании в Twitter.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать сведения о военной активности России в Ливии, а также в британский МИД и официальному представителю российского МИДа.

Опубликованные в британской газете The Sun факты не соответствуют действительности, сказал РБК глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. «Не в первый раз встречаемся с ситуацией, когда факт взаимодействия России с одним из акторов в Ливии пытаются представить как политику поддержки одной стороны. Информация о том, что Россия поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствует действительности», — заверил РБК Лев Деньгов.

«На сегодняшний день руководством нашей страны сформирована государственная политика в отношении Ливии, существуют конкретные задачи, связанные с восстановлением экономических связей между Россией и Ливией, руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта. Кроме того, Россия взаимодействует с ключевыми международными акторами, заинтересованными в урегулировании конфликта, — с Италией, Францией, а также странами региона», — напомнил Деньгов.