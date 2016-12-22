ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,25 EUR Нал. 76,99 75,93 USD Бирж. 66,81 +0,25 EUR Бирж. 76,53 +0,05 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6610,30 -44,30 IMOEX 2453,74 -0,02% RTSI 1156,87 -0,12% Brent 84,00 +0,48% DJIA 26452,11 -0,16% Nasdaq 7766,15 +0,39%
Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии
Лента новостей
Что нужно знать о срывах сроков строительства дома: 8 фактов 17:02, Недвижимость Суд приговорил бывшего вице-президента Гватемалы к 15,5 годам тюрьмы 17:01, Политика В РЖД опровергли дебош Мамаева и Кокорина в «Сапсане» 16:58, Общество Минфин возобновит попытки увеличить госдолг России 16:52, Quote Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 16:47, РБК и Мираторг Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов 16:44, Общество Райффайзенбанк выступил соорганизатором синдицированного кредита для УГМК 16:40, Пресс-релизы Кто такие Чепига и Мишкин. Главное 16:40, Политика Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции 16:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 16:15, РБК и Canon Суд оштрафовал пролетевшего под мостом в Петербурге пилота вертолета 16:11, Общество Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец» 16:06, Бизнес Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное 15:59, Общество Подравшиеся в парижском аэропорту Орли рэперы получили условные сроки 15:54, Общество Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле 15:51, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:49, РБК и Mastercard Как работают крупнейшие криптобиржи: обзор доклада прокурора Нью-Йорка 15:48, Крипто 7 квартир с экзотичным ремонтом на продажу в Москве 15:44, Недвижимость ЦБ допустил отсрочку ужесточения требований к капиталу для банков 15:44, Финансы Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии 15:30, Политика ВСУ провели учения по отражению высадки десанта на Азовском море 15:29, Политика Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России 15:27, Политика В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии 15:17, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 15:08, РБК и Мираторг Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях 15:04, Экономика Из-за хищений почти 190 млн руб. в институте Минобороны возбудили дело 14:58, Общество Российская премьер-лига осудила «хулиганов» Мамаева и Кокорина 14:56, Общество Блеск и нищета ювелиров: что спасет отрасль от коллапса 14:52, Потребрынок 
Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии
Политика, 15:30
0
Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии
В Ливию переброшены российские военные для поддержки военачальника Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка контингента проходила в течение последних месяцев, подтвердили источники РБК
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Россия перебросила в Восточную Ливию несколько «дюжин» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве. По данным газеты, военные занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелые вооружения. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил и источник, близкий к Минобороны. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, указал он, переброска началась в последние месяцы. Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия страны во главе с фельдмаршалом Хафтаром, российское присутствие, в частности, связано с нефтегазовыми интересами.

Халифа Хафтар (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

По данным The Sun, о предполагаемой активности России в Ливии накануне была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник. «Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и нефтяным шокам, которые зависят от ситуации в Ливии», — ​предупредил источник британской газеты.

Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы «тревожной», но «ожидаемой». «Они [россияне] без сомнения попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке [в своих политических целях]», — сказал парламентарий. Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для «противодействия российской угрозе» в Ливии, пишет The Sun.

«Мы не можем это игнорировать», — прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.

Раздробленная Ливия

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не сформировалось единого центра управления страной. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, образовавшихся весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН.

Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Парламент там поддерживает национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Тот в феврале обращался к России за военной помощью.

Кроме двух правительств в Ливии существует множество народных ополчений, так называемых региональных милиций. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.
 

В неблагоприятной ситуации в Ливии стоит винить прежде всего Великобританию и ее союзников по НАТО, прокомментировал председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Оставляя за скобками бредовость самой идеи, приписываемой нашей стране (Россия, оказывается, будет оттуда засылать нелегальных мигрантов в Европу в еще более массовом порядке), замечу только, что Ливию в ее нынешний хаос (включая вытекающую из этого хаоса трагедию массовой миграции в Европу) ввергли еще семь лет назад именно британцы с союзниками по НАТО). Цинично обманув при этом нашу страну, не возразившую тогда в СБ ООН против режима бесполетного неба над Ливией в интересах защиты гражданского населения», — написал Косачев на свой странице в Facebook.

«Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией на протяжении семи лет?» — говорится в сообщении посольства России в Великобритании в Twitter.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать сведения о военной активности России в Ливии, а также в британский МИД и официальному представителю российского МИДа.

Опубликованные в британской газете The Sun факты не соответствуют действительности, сказал РБК глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. «Не в первый раз встречаемся с ситуацией, когда факт взаимодействия России с одним из акторов в Ливии пытаются представить как политику поддержки одной стороны. Информация о том, что Россия поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствует действительности», — заверил РБК Лев Деньгов.

«На сегодняшний день руководством нашей страны сформирована государственная политика в отношении Ливии, существуют конкретные задачи, связанные с восстановлением экономических связей между Россией и Ливией, руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта. Кроме того, Россия взаимодействует с ключевыми международными акторами, заинтересованными в урегулировании конфликта, — с Италией, Францией, а также странами региона», — напомнил Деньгов.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Пудовкин.
Теги: Ливия , Халифа Хафтар , Триполи , Евросоюз , миграционный кризис
Главное
Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях Экономика
Материалы по теме
Раздробленная Ливия: как живет страна через шесть лет после революции Общество
В Ливии войска маршала Хафтара заявили о победе в битве за Бенгази Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter