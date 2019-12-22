Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом на выступлении в Стамбуле сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, делегация отправится в Россию, чтобы обсудить меры для прекращения атак в Идлибе. Эрдоган отметил, что из-за нападений боевиков уже более 80. тыс. жителей провинции начали мигрировать к турецкой границе, уточнив, что Анкара не будет «в одиночку» решать вопрос беженцев.

Ранее, 17 декабря лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. В частности, они договорились, что будут наращивать совместные усилия для противодействия террористам в Идлибе.

Атаки боевиков в сирийском Идлибе продолжаются уже почти неделю. 17 декабря члены запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» обстреляли военных Сирии в районе Мешерфы. Атаки продолжались 18, 20 и 22 декабря. Из-за последней погибли шесть сирийских военнослужащих, еще 13 получили ранения.

