0

Росгосцирк рассказал, во сколько обходится содержание тигра

Сюжет
Радио РБК
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Содержание одного тигра с учетом нынешних цен на мясо, которое лежит в основе рациона хищных животных, в среднем обходится цирку в 50 млн руб. за несколько лет, рассказал в эфире Радио РБК глава Росгосцирка Сергей Беляков.

«Тигр съедает от 6 до 10 кг мяса в день. Кроме того, понятно, что нужны ветпрепараты. Пока он находится на репетиционном процессе, в основном это 5 лет и более, то, конечно, за это время он «съедает» порядка 50 млн руб.», — сказал он.

Беляков отметил, что на протяжении предыдущих пяти лет Росгосцирк из-за нехватки денег не приобретал новых животных, но «на сегодняшний день есть такая возможность»: «Животных мы приобрели более 100. И обезьяны, и тигры, и пантеры, и лошади, и великолепные красивые лошади, фризы дорогие».

Росгосцирк — федеральная государственная организация, управляющая цирковой деятельностью в России. В настоящее время она объединяет 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито. В цирковых представлениях Росгосцирка задействованы 1,1 тыс. животных, в организации работают около 5 тыс. сотрудников.

В течение следующих двух лет Росгосцирк планирует приобрести двух носорогов, этот вопрос обсуждается с партнерами из Африки, рассказал Беляков. «У нас есть один из лучших африканских аттракционов с обезьянами, зебрами и ламами, но в нем категорически не хватает двух носорогов, потому что работают два брата-близнеца. Если будут еще два близнеца-носорога, это будет просто потрясающе», — объяснил глава Росгосцирка.

Говоря об интересе к цирковой индустрии, глава Росгосцирка отметил, что заполняемость залов на сегодняшний день достигла 76%, хотя десять лет назад показатель был на уровне 37%. В приоритете у зрителей, по словам Белякова, остается классический русский цирк: «Дрессура все-таки — это основное, но его величество трюк тоже никто не отменял».

Авторы
Теги
Надежда Сережкина
Радио РБК цирк Росгосцирк тигр
