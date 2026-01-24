Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж
В Мурманске и Североморске зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Как уточнили власти региона, причиной стало обрушение пяти опор линий электропередачи. Авария произошла на фоне сложных погодных условий. СК возбудил дело о халатности
Вечером 23 января Мурманск и Североморск оказались частично обесточены. Причиной аварии губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал повреждения опор линий электропередачи.
«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями», — сообщил глава региона.
Чибис призвал местных жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и сократить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.
«Россети Северо-Запад» подтвердили повреждения на нескольких линиях электропередачи, отметив, что в регионе наблюдаются снегопад и шквалистый ветер.
«Накануне вечером штабом Группы «Россети» приняты решения о незамедлительном привлечении дополнительных сил и средств из соседних регионов. На помощь Мурманским энергетикам оперативно направлены бригады из Республики Карелии и Ленинградской области, а также оборудование. Привлечены персонал и ресурсы подрядных организаций», — сообщили в компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры.
24 января губернатор Мурманской области сообщил, что электроснабжение восстановлено на всех котельных. По его словам, тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян в ближайшее время.
«Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Причины произошедшего будут установлены в ходе следствия», — добавил Чибис.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»