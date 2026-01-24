Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры.