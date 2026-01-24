 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж

В Мурманске и Североморске зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Как уточнили власти региона, причиной стало обрушение пяти опор линий электропередачи. Авария произошла на фоне сложных погодных условий. СК возбудил дело о халатности
Фото: andrey_chibis / Telegram

&laquo;Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями&raquo;, &mdash; сообщил глава региона.
«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями», — сообщил глава региона.

Фото: ilebedevmurmansk / Telegram

&laquo;Россети Северо-Запад&raquo; подтвердили повреждения на нескольких линиях электропередачи, отметив, что в регионе наблюдаются снегопад и шквалистый ветер.
«Россети Северо-Запад» подтвердили повреждения на нескольких линиях электропередачи, отметив, что в регионе наблюдаются снегопад и шквалистый ветер.

Фото: ilebedevmurmansk / Telegram

Следственный комитет возбудил&nbsp;уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).&nbsp;По версии следствия,&nbsp;сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Фото: ilebedevmurmansk / Telegram

&laquo;Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Причины произошедшего будут установлены в ходе следствия&raquo;,&nbsp;&mdash; добавил Чибис.
«Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Причины произошедшего будут установлены в ходе следствия», — добавил Чибис.

мультимедиа Мурманская область электроснабжение
