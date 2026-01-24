Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем

В случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем США введут пошлины 100% на весь канадский экспорт, написал Трамп. Сближение Китая и Канады началось на фоне разногласий последней с США по Гренландии и пошлинам

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Если Канада заключит торговое соглашение с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут применены 100-процентные пошлины, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Канада «сильно ошибается», позволив Китаю увеличить импорт электромобилей. «Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом. Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, в своем посте Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором». «Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для поставок китайских товаров и продукции в Соединенные Штаты, то он глубоко заблуждается», — написал президент США.

Накануне Трамп написал, что Канада выступает против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, который защищал бы ее. Такая позиция, по словам республиканца, грозит стране негативными последствиями. «Вместо этого они [Канада] проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который съест их в течение первого года!» — написал республиканец.

Также Трамп сообщил, что отозвал приглашение Канаде войти в состав учрежденного им «Совета мира» по Газе. До этого, выступая в Давосе, Карни заявил, что страны не должны больше «пытаться ладить» с Трампом для своего выживания. «Средние державы должны действовать сообща, потому что, если нас нет за столом переговоров, мы есть в меню», — добавил Карни.

Сближение Канады с Китаем началось на фоне разногласий с США по торговым пошлинам и Гренландии. Президент США еще в начале своего второго срока ввел пошлины в отношении Канады, в экспорте которой Штаты занимают 75%. С 1 августа 2025 года Трамп повысил общую пошлину на канадские товары до 35%. Ранее, с марта 2025 года, действовала ставка 25% на большинство товаров.