 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем

Сюжет
Война санкций
В случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем США введут пошлины 100% на весь канадский экспорт, написал Трамп. Сближение Китая и Канады началось на фоне разногласий последней с США по Гренландии и пошлинам
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Если Канада заключит торговое соглашение с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут применены 100-процентные пошлины, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Канада «сильно ошибается», позволив Китаю увеличить импорт электромобилей. «Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом. Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, в своем посте Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором». «Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для поставок китайских товаров и продукции в Соединенные Штаты, то он глубоко заблуждается», — написал президент США.

Накануне Трамп написал, что Канада выступает против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, который защищал бы ее. Такая позиция, по словам республиканца, грозит стране негативными последствиями. «Вместо этого они [Канада] проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который съест их в течение первого года!» — написал республиканец.

Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай»
Политика
Дональд Трамп

Также Трамп сообщил, что отозвал приглашение Канаде войти в состав учрежденного им «Совета мира» по Газе. До этого, выступая в Давосе, Карни заявил, что страны не должны больше «пытаться ладить» с Трампом для своего выживания. «Средние державы должны действовать сообща, потому что, если нас нет за столом переговоров, мы есть в меню», — добавил Карни.

Сближение Канады с Китаем началось на фоне разногласий с США по торговым пошлинам и Гренландии. Президент США еще в начале своего второго срока ввел пошлины в отношении Канады, в экспорте которой Штаты занимают 75%. С 1 августа 2025 года Трамп повысил общую пошлину на канадские товары до 35%. Ранее, с марта 2025 года, действовала ставка 25% на большинство товаров.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Канада США Дональд Трамп Китай таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай»
Политика
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Политика
В Канаде сообщили о «ненулевой» угрозе от Трампа из-за Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 19:14
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
РСТ рассказал, когда застрявшие на Кубе россияне вылетят домой Общество, 18:42
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии Спорт, 18:38
Росгосцирк рассказал, во сколько обходится содержание тигра
РАДИО
 Общество, 18:29
На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега Общество, 18:14
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж Политика, 18:13 
Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж Общество, 18:05 
Нюта Федермессер сообщила о росте бюджета фонда «Вера» до ₽1,2 млрд Общество, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Андрей Чесноков раскритиковал игру Мирры Андреевой на Australian Open Спорт, 17:58
В Госдуме объяснили причины ограничений Telegram и WhatsApp Общество, 17:57
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем Политика, 17:53