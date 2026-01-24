 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,01 x 9 2 32 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,8 x 4 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,75 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,65 x 3,85 2 1,92 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,2 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Спорт⁠,
0

СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова

СКА в четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо», уступив со счетом 0:6
«Торпедо» обыграло петербургский клуб со счетом 6:0. Для СКА это одно из крупнейших поражений в КХЛ в его истории
Игроки &laquo;Торпедо&raquo;
Игроки «Торпедо» (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Сергей Гончарук (10-я минута), Василий Атанасов (14), Кирилл Свищев (17, 37) и Егор Виноградов (30, 53).

Ранее в этом сезоне «Торпедо» трижды обыгрывало СКА (3:2 ОТ, 5:2, 3:2 ОТ). СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее тренировал «Торпедо».

СКА проиграл четвертый матч подряд, у «Торпедо» это шестая победа кряду. Кроме того, петербургский клуб потерпел свое крупнейшее поражение в сезоне и повторил свой антирекорд — ранее со счетом 0:6 петербуржцы проигрывали финскому «Йокериту» в марте 2020 года.

СКА набрал 53 очка в 47 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 64 очками расположилось на четвертой строчке.

В следующем матче СКА 27 января примет ярославский «Локомотив», «Торпедо» днем ранее дома сыграет с новосибирской «Сибирью».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Торпедо Нижний Новгород Игорь Ларионов
