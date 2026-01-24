СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова
Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Сергей Гончарук (10-я минута), Василий Атанасов (14), Кирилл Свищев (17, 37) и Егор Виноградов (30, 53).
Ранее в этом сезоне «Торпедо» трижды обыгрывало СКА (3:2 ОТ, 5:2, 3:2 ОТ). СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее тренировал «Торпедо».
СКА проиграл четвертый матч подряд, у «Торпедо» это шестая победа кряду. Кроме того, петербургский клуб потерпел свое крупнейшее поражение в сезоне и повторил свой антирекорд — ранее со счетом 0:6 петербуржцы проигрывали финскому «Йокериту» в марте 2020 года.
СКА набрал 53 очка в 47 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 64 очками расположилось на четвертой строчке.
В следующем матче СКА 27 января примет ярославский «Локомотив», «Торпедо» днем ранее дома сыграет с новосибирской «Сибирью».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»