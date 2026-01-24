В Госдуме объяснили причины ограничений Telegram и WhatsApp

Сергей Боярский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы Сергей Боярский в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России ограничивают из-за отказа работать по российским законам. Глава комитета Госдумы по информполитике рассказал, что они должны открыть в России свой офис и сотрудничать в борьбе с мошенниками.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — сказал Боярский.

Постепенное ограничение звонков в WhatsApp началось в августе 2025 года. Роскомнадзор заявлял в ноябре 2025, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, поскольку платформа не соблюдает российское законодательство. В РКН предупредили, что если требования так и не будут выполнены, то WhatsApp будет полностью заблокирован. По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов и вербовки, а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян. Ограничения также вводятся и против Telegram.

Боярский отдельно объяснил, что Telegram не блокируют полностью, потому что это «большая соцсеть». «В нее вложены огромные силы наших граждан и СМИ, они ведут там свои каналы. Посмотрим, как они будут переезжать в МАХ. Я свой там завел. Но в Telegram у меня тоже канал остался», — сказал депутат.

Ранее 2 декабря 2025 года Боярский выразил надежду, что администрация Telegram проявит благоразумие и встроится в правовую систему России для сотрудничества в борьбе с мошенниками.