Спорт
0

Андрей Чесноков раскритиковал игру Мирры Андреевой на Australian Open

Чесноков — об игре Андреевой: «С таким теннисом строить будущее невозможно»
Бывшая девятая ракетка мира заявил, что «с таким теннисом строить будущее невозможно»
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Известный советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков заявил «Чемпионату», что ему не нравится игра Мирры Андреевой на нынешнем Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».

18-летняя Андреева, первая ракетка России, в третьем круге победила румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.

«Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно», — заявил Чесноков.

Он отметил, что Андреева по ходу всего матча была в глубокой защите. «Я посмотрел до счета 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть», — добавил Чесноков.

По словам Чеснокова, Русе вела всю игру, но много ошибалась. «Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — заключил Чесноков.

В 1/8 финала Андреева сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Мирра Андреева Андрей Чесноков
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
