Андрей Чесноков раскритиковал игру Мирры Андреевой на Australian Open
Известный советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков заявил «Чемпионату», что ему не нравится игра Мирры Андреевой на нынешнем Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».
18-летняя Андреева, первая ракетка России, в третьем круге победила румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.
«Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно», — заявил Чесноков.
Он отметил, что Андреева по ходу всего матча была в глубокой защите. «Я посмотрел до счета 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть», — добавил Чесноков.
По словам Чеснокова, Русе вела всю игру, но много ошибалась. «Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — заключил Чесноков.
В 1/8 финала Андреева сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»