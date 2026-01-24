 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж

Как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби проходили в течение двух дней — 23 и 24 января. Делегации общались в разных форматах и делились на группы. Основной темой обсуждений стали территориальный вопрос и гарантии безопасности
23 и 24 января в Абу-Даби прошли переговоры России, Украины и США. В российскую делегацию входили представители Минобороны, а возглавлял ее начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Полный состав делегации не раскрывается.
Фото: Ryan Carter / Reuters

23 и 24 января в Абу-Даби прошли переговоры России, Украины и США. В российскую делегацию входили представители Минобороны, а возглавлял ее начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Полный состав делегации не раскрывается.

США на переговорах представили спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Фото: UAE Government / Reuters

США на переговорах представили спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В украинскую делегацию вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Фото: Ryan Carter / Reuters

В украинскую делегацию вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В первый день переговоры продлились около четырех часов. Встреча прошла в максимально закрытом режиме: не было предусмотрено присутствие журналистов, место проведения не называлось.
Фото: Ryan Carter / Reuters

В первый день переговоры продлились около четырех часов. Встреча прошла в максимально закрытом режиме: не было предусмотрено присутствие журналистов, место проведения не называлось.

Вторая встреча продлилась чуть более трех часов. По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом обоих раундов стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны.
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вторая встреча продлилась чуть более трех часов. По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом обоих раундов стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны.

В Кремле подчеркивали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое урегулирование невозможно.
Фото: UAE Government / Reuters

В Кремле подчеркивали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое урегулирование невозможно.

Члены российской делегации после переговоров в гостинице The Ritz-Carlton Abu Dhabi
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Члены российской делегации после переговоров в гостинице The Ritz-Carlton Abu Dhabi

В правительстве ОАЭ заявили, что переговоры прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере и включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами обеих стран.
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В правительстве ОАЭ заявили, что переговоры прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере и включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами обеих стран.

Начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Александр Зорин (справа) после переговоров
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Александр Зорин (справа) после переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обсуждения «конструктивными», уточнив, что они были сосредоточены на параметрах прекращения боевых действий. Он отметил, что при готовности сторон двигаться еще один переговорный раунд пройдет на следующей неделе.
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обсуждения «конструктивными», уточнив, что они были сосредоточены на параметрах прекращения боевых действий. Он отметил, что при готовности сторон двигаться еще один переговорный раунд пройдет на следующей неделе.

Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

мультимедиа Россия Украина США
