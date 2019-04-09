Хафтар застрял на подступах к Триполи

Всего за три последних дня, по данным Всемирной организации здравоохранения, ​в боях погибли 47 человек, 181 ранен. Такие данные привел 9 апреля официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Наступление Хафтара нельзя считать успешным, поставленные задачи не выполнены — его силы не вошли в Триполи и даже потеряли некоторые объекты, которые заняли в первый и второй день наступления, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Провести наступление в режиме блицкрига не удалось. Пока активные боевые действия против Хафтара ведут бригады в городе Мисрата; остальные, хотя и лояльны Сараджу, в активных боевых действиях не участвуют, и развитие военных действий будет зависеть от того, к кому они примкнут, отметил Семенов.

Не всех устраивает, что Хафтар может стать единственной властью в стране, сказал в разговоре с РБК старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «В Ливии долгое время работает система сдержек и противовесов. Когда кто-то из участников конфликта усиливается, другие объединяются против него», — объяснил эксперт.

Чем располагают стороны конфликта По данным экспертов компании «Интеграция экспертизы», которая специализируется на Африканском континенте, безусловный численный перевес на стороне Хафтара, которому подчиняются отряды разной степени боеспособности общей численностью более 100 тыс. человек. Гарнизон Триполи, по их подсчетам, составляет около 6 тыс. человек. По данным справочника The Military Balance за 2018 год (подготовлен Международным институтом стратегических исследований IISS), армия ПНЕ располагает тяжелой техникой, в том числе танками Т-55 и Т-72 и артиллерией. На вооружении ПНЕ также находятся не менее 14 вертолетов и самолетов, включая два модернизированных МиГ-23БН — один их этих самолетов и был целью авиаудара по аэропорту Митига. Ливийская национальная армия Хафтара, по данным Military Balance, имеет танки Т-55, Т-72 и артиллерию, в том числе реактивную (БМ-21 «Град»). У ЛНА также есть авиация — не менее пяти вертолетов и самолетов, в том числе МиГ-23, МиГ-21 и французские Mirage F1ED.

Хафтар рискует потерять юг

Наступление началось незадолго до запланированной ООН конференции по урегулированию ливийского конфликта. Она должна была пройти 14–16 апреля в ливийском городе Гадамес. Однако 9 апреля спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что ее пришлось перенести. «Мы решили действовать осторожно и не спеша, чтобы не упустить историческую возможность, — говорится в заявлении эмиссара, опубликованном в Twitter миссии ООН в Ливии. — Мы приложим все усилия, чтобы провести форум как можно скорее, пригласив на него все без исключения стороны, однако только тогда, когда его успех будет гарантирован, эскалация преодолена и возобладают разум и мудрость».

Хафтар торопится с наступлением, потому что рискует потерять захваченные в январе этого года территории на юге страны, отметил в разговоре с РБК старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

В январе этого года ЛНА захватила самый населенный город юга страны — Себху. Отсюда идет прямая дорога в Триполи — по ней Хафтар и ведет наступление. Установив контроль над южными территориями, фельдмаршал получил транспортные узлы на границе с Нигером и Чадом и нефтяные месторождения — источники стабильного дохода. Но ситуация в этом регионе нестабильна, так как многие населенные пункты контролируются национальными меньшинствами (туарегами и бедуинскими племенами), которые сохраняют лояльность Хафтару, только пока он им платит. «Если он не закончит штурм Триполи в течение ближайших дней, ему придется либо оттягивать часть сил на юг, либо вообще покидать его. И то и другое крайне невыгодно», — сказал Лукьянов. По его мнению, с взятием Триполи у Хафтара могут возникнуть проблемы: «У него самая боеспособная армия на территории Ливии, и та ее часть, которую он бросил на штурм столицы, наиболее мотивированна и организованна, но Триполи самый большой город страны, и пусть городской милиции не хватает вооружения, чтобы конкурировать с Хафтаром, она хорошо знает местность и пользуется поддержкой местного населения».