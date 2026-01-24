Нюта Федермессер сообщила о росте бюджета фонда «Вера» до ₽1,2 млрд

В России число пожертвований на благотворительность стало больше, но их размер уменьшился, заявила Нюта Федермессер. «Благотворительность перестала быть индульгенцией, она стала гигиеной для миллионов людей», — считает Федермессер

Анна Федермессер (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бюджет благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» увеличился с 750 млн руб. в 2025 году до 1,2 млрд руб. в 2026-м, сообщила в интервью РБК директор организации Нюта Федермессер. Это значит, что фонду в 2026 году нужно будет собрать на 450 млн руб. больше, чтобы выполнить все свои обязательства, уточнила она.

«Причина роста наших обязательств не в том, что государство стало хуже выполнять свои обязательства», — говорит Федермессер. Рост обязательств стал результатом изменений в понимании и обществом, и профессиональным сообществом того, что такое качественная паллиативная помощь. «Пациенты и их семьи стали понимать, чего можно требовать, поэтому и расходов становится больше», — пояснила Федермессер.

Она рассказала, что, несмотря на экономическую ситуацию и политическую обстановку, люди стали жертвовать больше на благотворительность: выросло число рекуррентных платежей, когда средства списываются с банковской карты благотворителя автоматически, как по подписке.

«Благотворительность перестала быть индульгенцией, она стала гигиеной для миллионов людей. Мы хотим, чтобы от нас хорошо пахло в духовном смысле намного больше, чем в физическом», — говорит Федермессер.

Несмотря на то что число регулярных платежей выросло, объем одного пожертвования уменьшился, и хотя фонд «Вера» снижения не чувствует, это сказалось на работе не таких крупных фондов, отметила Федермессер. «Рекуррентных платежей у них стало больше, но общая сумма на счету уменьшилась. Они научились быть более эффективными, а помогать более эффективно не могут, потому что денег стало меньше», — пояснила она.

Ситуация изменилась в две стороны: с точки зрения гражданского общества — в лучшую, а с точки зрения бизнеса она стала хуже, в том числе из-за военных действий, потому что у компаний появились новые обязательства, которые они вынуждены брать на себя, сказала Федермессер.

Она отметила, что сборы на телевидении по-прежнему остаются важной частью работы благотворительных фондов. По аналогии с рекуррентными платежами отдельные сюжеты стали приносить меньше средств, чем раньше, но количество таких программ выросло. По словам Федермессер, примерно десять лет назад час эфира мог принести 12–15 млн руб., сейчас — от 2 млн до 4,5 млн руб., а сюжет со сбором на «Первом канале» позволяет собрать до 6 млн, хотя раньше эта сумма доходила до 30 млн руб.

По словам директора, фонд «Вера» не почувствовал сильных изменений после ухода зарубежных компаний из России и падения сбора средств в связи с этим. «Грустнее, что из-за изменений в законодательстве мы лишились поддержки огромного количества людей, которые уехали из страны, или тех, кто всегда жили за рубежом и поддерживали фонд «Вера». Мы не лишились их поддержки в эмоциональном плане, мы не лишились их понимания того, что мы делаем классную работу, и мне отвратительно, что политическая обстановка влияет на возможность делать добро. Это для меня гораздо более суровый результат, чем уход компаний», — признала она.