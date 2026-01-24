 Перейти к основному контенту
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии

Потерявший сознание на взвешивании боец UFC Смазерман: «Со мной все в порядке»
Кэмерон Смазерман заявил, что с ним все в порядке. По словам бойца, ему еще предстоит сдать дополнительные анализы и пройти обследование, чтобы разобраться в причинах инцидента
Кэмерон Смазерман
Кэмерон Смазерман (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский боец Кэмерон Смазерман, который потерял сознание во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 324, рассказал, что с ним все в порядке, но причины произошедшего пока неизвестны.

«Я пока не могу точно объяснить, что стало причиной произошедшего. В ближайшие недели мне предстоит сдать дополнительные анализы и пройти обследование, чтобы разобраться в ситуации», — сказал Смазерман на видео в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Спортсмен отметил, что никакой безумной весогонки у него не было. «Я сбросил совсем немного, в том числе и за последнюю неделю», — добавил спортсмен.

Смазерман также поблагодарил всех за поддержку и извинился перед своим оппонентом.

Накануне 28-летний Смазерман на церемонии взвешивания уложился в лимит легчайшей весовой категории, но потерял сознание и упал, сделав несколько шагов от весов. Спортсмену была оказана медицинская помощь.

Смазерман должен был сразиться с соотечественником Рикки Турсиосом на турнире UFC 324 в Парадайсе (штат Невада), поединок был отменен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

