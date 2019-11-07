В МИДе назвали домыслами сообщения о 200 российских наемниках в Ливии

В МИДе назвали домыслами сообщения о 200 российских наемниках в Ливии

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал домыслами информацию американской газеты The New York Times о прибытии в Ливию около 200 российских наемников. Об этом он заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Израиль, передает ТАСС.

«Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Москва действует в интересах урегулирования конфликта в Ливии, поддерживает тех, кто влияет на ситуацию, в том числе по линии ООН.

Замминистра иностранных дел добавил, что подобные публикации негативно сказываются на внутренней аудитории США и не способствуют нормализации российско-американских отношений, однако в России к подобным «вбросам» уже привыкли.