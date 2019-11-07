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В МИДе назвали домыслами сообщения о 200 российских наемниках в Ливии

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал домыслами информацию американской газеты The New York Times о прибытии в Ливию около 200 российских наемников. Об этом он заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Израиль, передает ТАСС.

«Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Москва действует в интересах урегулирования конфликта в Ливии, поддерживает тех, кто влияет на ситуацию, в том числе по линии ООН.

Политика
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Замминистра иностранных дел добавил, что подобные публикации негативно сказываются на внутренней аудитории США и не способствуют нормализации российско-американских отношений, однако в России к подобным «вбросам» уже привыкли.

The New York Times 5 ноября опубликовала статью, в которой сообщалось, что за последние шесть недель в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы. В материале говорилось, что врачи обнаружили схожие ранения у участников вооруженного конфликта в Ливии и в Донбассе, которые могут оставлять «российские снайперские винтовки». По мнению авторов материала, все это является частью масштабной кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Полковник запаса и член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский заявил РБК, что «специалистов в публикации NYT нет». По его словам, нет никакой связи между конфликтами в Донбассе и Ливии, а ранения такого характера могут оставлять и американские боеприпасы калибра 5,56 мм, например М855.

Политика
СМИ узнали о росте поставок банкнот из России на восток Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии идет гражданская война. На данный момент в стране два центра исполнительной власти: правительство Фаиза Сараджа в Триполи, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахма, которого поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

Обострение конфликта произошло после того, как войска Хафтара выдвинулись на Триполи. Хафтар контактирует с Москвой. Осенью 2018 года он проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Bloomberg сообщал о присутствии на территории Ливии российских наемников, однако представитель Ливийской национальной армии опроверг это утверждение.


 

Теги: Ливия, Россия, наемники, переброска войск, статья
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